Richard Sulík prezradil, ako si predstavuje lockdown: Štipľavá narážka ohľadom reštaurácií

Minister hospodárstva Richard Sulík si vie predstaviť lockdown v najviac zamorených okresoch.

Ako ďalej uviedol pred stredajším rokovaním vlády, podrobnosti o ohlásenom lockdowne však nemá, keďže sa osobne nezúčastnil utorkového Ústredného krízového štábu. On sám by však veľmi rád vidiel "nejaký plán", ktorý by ukázal, ako budeme postupovať. "Takéto ad hoc rozhodnutia od pásu, toto sa ukázalo, že je neúčinné," povedal Sulík.

Zároveň pripomenul, že Ústredný krízový štáb má iba poradný hlas a konečné rozhodnutie je na hlavnom hygienikovi a vláde. Miera predvídateľnosti rozhodnutí ale musí byť podľa ministra výrazne vyššia ako je dnes. "," skonštatoval. Medializované zatvorenie terás reštaurácii, ako jedného z možných opatrení v rámci lockdownu, označil za ich cielenú likvidáciu. "" myslí si Sulík.