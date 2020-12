Zomrel slávny pilot Chuck Yeager († 97): Ako prvý bol rýchlejší než zvuk

Ako prvý na svete prekonal rýchlosť zvuku.

Slávny pilot Chuck Yeager († 97) zomrel v nemocnici v Los Angeles. Dostal najviac vyznamenaní spomedzi všetkých amerických letcov.

Chuck Yeager bojoval ako stíhací pilot v druhej svetovej vojne. Zostrelil 12 nemeckých lietadiel. Po vojne sa stal skúšobným pilotom a 14. októbra 1947 prekonal rýchlosť zvuku. Mal vtedy 24 rokov. Podarilo sa mu to na lietadle Boeing X-1 s raketovým pohonom. Rýchlosť 1 225 km/h dosiahol vo výške 13,7 km. Nebol to jednoduchý výkon – nikto vtedy netušil, či prekonanie zvukovej bariéry nevyvolá rázové vlny, ktoré by mohli poškodiť lietadlo.

On sám si navyše 2 dni pred týmto letom pri páde z koňa zlomil dve rebrá. Nechal sa ošetriť civilným doktorom a nadriadeným nič nepovedal, lebo sa bál, že príde o rekord. Letel teda len obviazaný a s bolesťami, kabínu mu pomohol zavrieť kamarát, lebo on sám nevládal.

Chuck Yeager potom pokračoval v kariére testovacieho pilota a dosiahol ešte ďalšie rýchlostné a výškové rekordy. Aktívny bol do vysokého veku, posledný nadzvukový let absolvoval v roku 2012 vo veku 89 rokov v stíhačke F-15.