Šokujúca rana od života: Patrícia Vitteková prišla o bábätko! Trpká spoveď exmanželky futbalistu

Otvorila svoju trinástu komnatu! Patrícia Vitteková (40) našla šťastie po boku mladšieho priateľa Tomáša (28), s ktorým randí už dva roky.

Sexi brunetka má však za sebou poriadne náročné obdobie. Manželstvo s futbalistom Robom Vittekom (38) bolo plné problémov a dvojica sa vláčila po súdoch dlhých päť rokov. Pri týchto vzťahových a psychických zemetraseniach pri nej stál v poslednom období práve mladší Tomáš, ktorého si Patrícia nevie vynachváliť. Vitteková však priznala šokujúcu ranu od osudu, ktorá ju zrazila doslova na kolená a doteraz sa z nej nevie spamätať!

Vittekovej posledné roky boli poriadne turbulentné. Súdne ťahanice s dnes už exmanželom Robom vyvrcholili v júni tohto roka. Vtedy totiž dvojica urobila definitívnu bodku za spoločným životom. „6. 6. 2020 som sa po ‚ 15‘ rokoch manželstva, ‚8‘ rokoch novinárskeho záujmu a 5 rokoch súdnych procesov stala právoplatne slobodnou. To slovo ešte aj dnes vyslovujem s rešpektom a veľmi opatrne,“ priznala vtedy na svojom profile Vitteková, ktorá už v tom čase chodila so sympaťákom Tomášom.

Mladší partner bol pre ňu liekom na utrápenú dušu a z ich spoločných fotiek bolo všetkým jasné, že Patrícia našla svoju spriaznenú dušu. Zaľúbenci spolu randia už dva roky a urastený muž si veľmi dobre rozumie aj s Vittekovej dcérami Sofiou Zarou a Cynthiou Larou. Ako však brunetka priznala, ich rodina sa mohla rozrásť, pretože bola tehotná. Radosť však vystriedal smútok a beznádej. Málokto tušil, že Patrícia o plod prišla. Bolesť zo straty prežívala v súkromí, ale nakoniec sa rozhodla o svoju smutnú skúsenosť podeliť na sociálnej sieti.

Na otázku, či by ešte chcela bábätko, najskôr reagovala, že deti miluje, a potom pokračovala: „Nie je to tak dávno, keď sa so mnou osud trošku pohral a ja som necítila vtedy potrebu o tom informovať okolie, verejnosť, skôr, naopak, v tichosti pochopiť prečo, dať si čas to spracovať a ver či nie, dobre viem, že všetko sa deje pre niečo,“ zverila sa Patrícia. A dokonca pridala aj záber z vyšetrenia.