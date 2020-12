Disciplinárna komisia najvyššej talianskej futbalovej súťaže suspendovala viceprezidenta Juventusu Turín Pavla Nedvěda za verbálne napadnutie rozhodcu.

Bývalý český reprezentant má pozastavenú činnosť do 21. decembra a musí zaplatiť pokutu 10.000 eur. Trest dostal aj športový riaditeľ klubu Fabio Paratici, toho suspendovali do 14. decembra a zaplatí 5000 eur. Obaja sa previnili počas sobotného ligového zápasu s mestským rivalom FC Turín. Podľa periodika The Sun viackrát zaútočili na rozhodcu a hrubo mu nadávali po tom, ako sa FC dostal do vedenia. Juventus napokon otočil výsledok a vyhral 2:1.