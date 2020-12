Slováci na obdarovanie blízkych plánujú minúť 200 eur: Aké darčeky kúpime pod stromček?

Šťastné, veselá a štedré. Do Vianoc zostávajú dva týždne a Slováci sa už rozbehli do obchodov, aby nakúpili prekvapenia pre svojich blízkych.

Minúť sa tento rok chystajú do 200 eur, podľa prieskumu spoločnosti Home Credit si tento rok plánuje z dôvodu Vianoc požičať z banky či od známeho päť percent občanov. Aké darčeky kupujeme najčastejšie?

Pandémia koronavírusu výrazne mení naše nákupné správanie a podpisuje sa to aj pod vianočné nákupy. Aj keď sú otvorené obchody, mnohí ľudia z obáv pred nakazením radšej nakupujú online aj na úkor toho, že si vybraný tovar nemôžu pozrieť a ohmatať. Podľa prieskumu premýšľa o nákupe z pohodlia domova až 51 percent Slovákov a ďalších 8 percent poverí príbuzných kúpiť darčeky taktiež cez internet.

Šesť z desiatich Slovákov plánuje vianočné výdavky hradiť z bežnej mesačnej výplaty alebo z úspor. Požičať si, či už z banky, nebankovej spoločnosti alebo od príbuzných či priateľov, sa chystá päť percent ľudí. Tých odborník upozorňuje, aby si takýmto zadlžením nepredražili sviatky, pretože úrok cenu zvyšuje – a čím dlhšie pôžičku kupujúci spláca, tým viac.

Čo plánujú Slováci kúpiť pod stromček

Kozmetiku - 46 %

Oblečenie, obuv - 39 %

Knihy - 35 %

Elektroniku - 29 %

Hračky - 28 %

Vybavenie domácnosti - 26 %

Drobné darčeky - 23 %

Módne doplnky - 22 %

Doplnky stravy - 15 %

Šperky, hodinky - 14 %

Športové vybavenie - 13 %

Počítačové hry - 12 %

Voucher - 11 %

Darčekové koše, alkohol - 10 %

Iné - 6 %

Koľko minieme?

Polovica Slovákov sa pri nákupe darčekov zmestí pod hranicu 200 eur. Tretina má rozpočet od 200 do 400 eur. Nájdu sa aj takí, ktorí minú podstatne viac. Trinásť percent potrebuje až do 800 eur, no a „horné“ jedno percento dá na darčeky vyše 2-tisíc eur.

Nakupujte s rozumom

Maroš Ovčarik, Finančný kompas

- Spotrebným úverom sa zvyšujú celkové náklady na Vianoce, pretože okrem samotného úveru bude potrebné zaplatiť úroky aj poplatky. Najdrahšie sú kreditné karty, povolené prečerpanie, prípadne nákupy na splátky. Úrokové sadzby tam často prevyšujú pätnásť percent. Ak sa už človek rozhodne úver čerpať, vhodnejšie sú bežné bankové pôžičky, ktoré sa splácajú pravidelnými mesačnými splátkami. Čím dlhšie pôžičku splácate, tým viac ju preplatíte na úrokoch.

Pandémia priniesla príklon k praktickosti

Robert Krause, psychológ

- Aktuálna pandémia nám vytvorila priestor na upratanie si hodnôt a priorít. Okrem toho ľudia začali viac pragmaticky uvažovať a menej sa pretekať s nákupmi, a to aj v dôsledku zhoršenej ekonomickej situácie v mnohých rodinách. Aj preto je pochopiteľné, že pri kúpe vianočných darčekov ľudia začínajú viac uprednostňovať využiteľnosť produktu, čiže jeho obsah než len formu, teda jeho obal.

„Špeciálny rok“ znamená aj špeciálne darčeky

Tým, že je tento rok špecifický, vznikla aj špeciálna skupina vianočných darčekov, ako sú napríklad rúška, vitamíny alebo čističky vzduchu, ktoré by 9 percent opýtaných pre niekoho iného nekupovalo, keby sme tu nemali pandémiu.