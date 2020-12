Štefan neplatil z USA výživné na dcéru Andreu: Márii priklepli alimenty po 40 rokoch!

Úľavu striedajú pochybnosti a vytriezvenie!

Dôchodkyňa Mária (71) z Trebišova sa pred 40 rokmi rozviedla so Štefanom (73), ktorý emigroval do USA a o ich nesvojprávnu dcéru Andreu (42) nejavil záujem a ignoroval aj povinnosť platiť výživné. Jej exmanželovi však súd po návrate z Ameriky na Slovensko nariadil uhradiť 3 000 eur na výživnom aj po štyroch desaťročiach. Zo slovenskej penzie mu mesačne stiahnu 47,50 €, lenže Mária sa obáva, že sa vyplatenia celej sumy ani nedožije.

Keď sa brali, plánovali si parádnu budúcnosť, no po tom, čo sa im narodila dcérka, o ktorú sa museli intenzívne starať, sa Štefan spakoval z domu a dal sa rozviesť. V roku 1982 emigroval do USA a o bývalú rodinu nejavil záujem. Mária ostala na dcéru sama a život plynul ďalej, no výživné nedostávala a nie vždy to bolo ľahké... Napokon sa však dočkala spravodlivosti.

Trebišovský súd jej priznal nárok na výživné aj s odstupom desaťročí, no penzistka si vypočítala, že by musela žiť ešte päť rokov, pokým exmanžel na alimentoch vráti to, čo jej priznal súd a teraz vymáha exekútor.„Exmanžela videli ľudia v Michaľanoch, kde má pochovanú rodinu. Vlani navštívil aj našich príbuzných a niekde sa na Slovensku skrýva. V Amerike, kam ušiel, nemá žiadnych príbuzných. Zomrela mu nielen sestra, ale aj jeho druhá manželka,“ prezradila nešťastná Trebišovčanka, ktorá sa stará o dospelú, ale nesvojprávnu dcéru a musia vyžiť zo 700 eur mesačne.

„Zíde sa nám každé euro, ale tých 47,50 eura, ktoré mu teraz exekučne budú zrážať z jeho dôchodku, je príliš málo. Spravodlivosť ho síce dobehla, ale obaja už máme po sedemdesiatke a celej dlžnej sumy takmer 3 000 eur sa už nemusím ani dožiť,“ dodala Mária.

Štefan, ktorý neplatil alimenty, však za dlhé odpracované obdobie v USA poberá ďalšiu penziu, no platiť musí z tej našej, vypočítanej do roku 1982, a z nej mu musí zostať ešte životné minimum, čo potvrdil aj právnik.

„Platí, že výživné sa nepremlčuje, ale jednotlivé dávky áno. O exekúcii rozhoduje súd a výška je stanovená na základe príjmov a majetku. V danom prípade teda na Slovensku, lebo tu bol podaný návrh. Nemožno poslať exekučný príkaz do USA, aby odtiaľ posielali peniaze. Jedine, že by sa tam podal návrh a podľa podmienok daného štátu potom pristúpili k exekúcii. No aj poplatky sú iné a v zásade by sa to po prepočítaní ani nemuselo vyplatiť,“ prezradil exekútor Peter Hodermarský.