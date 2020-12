Šokujúce detaily z výpovede Ľudovíta Makóa: O čom všetkom zaspieval? Výplata od Bödöra a diskreditácia politikov!

Toto nemá obdobu. Bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó vo svojej výpovedi otvorene hovorí, ako fungovali mafiánske praktiky na Slovensku za čias bývalého vedenia polície.

Na základe týchto šokujúcich informácií už sedia vo väzbe mnohí vplyvní ľudia. O čom všetkom Makó rozprával?

Ako sa dostal na svoju pozíciu

- V marci 2014 mi Norbert Bödör ponúkol pozíciu riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy. Túto ponuku som odmietol. Tento návrh prichádzal z jeho strany ešte v mesiacoch apríl, máj, jún 2014 s tým, že som túto ponuku stále odmietal, lebo som v tom čase nevedel, o aký úrad ide, a ani som nemal záujem sa vrátiť do štátnej správy. V júni 2014 pri spoločnom stretnutí s Miroslavom Bödörom v sídle spoločnosti BONUL v obchodnej veci sa k nám pridal Norbert Bödör a znova ma obaja presviedčali, aby som túto pozíciu zobral. (...) V mesiaci júl 2014 sme sa k tomu znova stretli a na stretnutie už vtedy prišiel aj vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar, ktorého som dovtedy nepoznal a zoznámil som sa s ním pri tejto príležitosti.

10 000 € mu doplácal Bödör

- Opýtal som sa však, aká je mzda na tejto pozícii, na to som dostal odpoveď, že zhruba 3 000 €, u mňa v tom momente nastal ďalší problém, pretože som v tom čase zarábal 13 000 € mesačne. Na to mi Noro Bödör povedal, že tých 10 000 € mi bude doplácať z jeho firmy BONUL, s. r. o., čo sa aj dialo, myslím si, 13 - 16 mesiacov, maximálne 1 a pol roka. Tieto peniaze mi vyplácal v hotovosti.

Ako vyzerala zločinecká skupina

- Chcel by som opísať hierarchickú štruktúru tejto skupiny. Na čele skupiny stál Norbert Bödör, za ním nasledoval Tibor Gašpar, potom Róbert Krajmer, Peter Hraško, Bernard Slobodník a potom ďalší policajti. V rámci policajnej línie to bol Marián Zetocha, ktorý prijímal pokyny od Nora Bödöra a zabezpečoval aj vyplácanie peňazí za tieto úkony. Ďalšou líniou bol KUFS, ktorý som riadil ja, prijal som pokyny a zadané úlohy, či už od Nora Bödöra alebo Tibora Gašpara. Ďalšou samostatnou líniou bol Dušan Kováčik, ktorý mal v podstate za úlohu zabezpečovanie vecí súvisiacich s prokuratúrou, hlavne ÚŠP GP, t. j. podávanie informácií z trestných konaní, pozdržanie niektorých úkonov v trestných veciach, nevykonanie úkonov ako zadržanie osôb, prípravu ďalších krokov v trestnom konaní tak, aby to malo čo najmenší dosah na páchateľa a podobne.

Čo bolo ich cieľom

- Z môjho pohľadu mala skupina základné tri ciele. Prvým bolo udržanie politickej moci strany Smer-SD, hlavne eliminovanie politických súperov, resp. opozície (Igor Matovič, Boris Kollár, Daniel Lipšic, Andrej Kiska, Vasiľ Špirko, Ivan Katrinec). Druhým cieľom bolo obsadenie všetkých dôležitých najvyšších pozícií vo všetkých bezpečnostných zložkách štátu, a tým demonštrácie moci a sily a následne využívanie týchto vymožeností. Tretím takýmto cieľom bolo zadováženie finančnej hotovosti, ako aj iných výhod a prezentácia možností vybavenia jednotlivých trestných konaní v pozitívnom zmysle pre páchateľov, ale, samozrejme, aj rôzne spôsoby nátlaku a vydierania.

O zdiskreditovaní premiéra

- Niekedy v lete 2015 vzhľadom na to, že vystúpenia pána Matoviča extrémne narušovali politický kurz strany Smer-SD, došlo k viacerým stretnutiam, na ktorých som sa zúčastňoval niekedy aj ja. Na nich boli Noro Bödör, Tibor Gašpar, Robo Krajmer, Peťo Hraško, Béďo Slobodník, kde sa v podstate riešil Matovič vo vzťahu k tomu, či neexistuje voči nemu alebo na neho niečo kompromitujúce či už v trestnej oblasti, alebo daňovej, či osobnej.

Ako Bödör nadával Gašparovi

- Vrátim sa k stretnutiu po tom, ako sme sa stretli na Prezídiu PZ. Na 6. poschodí už čakal Noro Bödör, ktorý sa zaujímal o kroky, ktoré boli dohodnuté na Prezídiu PZ voči Matovičovi. Zreferoval mu ich Robo Krajmer, na čo Noro vybuchol a spýtal sa, kto to rozhodol, a na to mu odpovedal, že tak rozhodol Tibor Gašpar, na čo Noro povedal, že mu asi jednu naje*e. Nebol spokojný so zvoleným postupom. Na to Robo hneď zazmätkoval a snažil sa upokojiť atmosféru, na čo som vstúpil do rozhovoru a povedal som, že to nemusí modifikovať a platí to, čo bolo povedané na Prezídiu PZ. Následne sa mali rozísť, ja som ešte zostal pol minúty a povedal som Norovi, nech už nikdy pred nami nerozpráva, že naje*e policajnému prezidentovi. Uznal si chybu a povedal, že mám pravdu.

Odpočúvanie kaviarne

- Čo sa týka Borisa Kollára, tak v rámci eliminovania jeho politických krokov a ambícií sme zabezpečili odpočúvanie priestoru kaviarne v Starom Meste niekde pri Kozej ulici, kde sa stretávali Boris Kollár, Daniel Lipšic, Milan Krajniak, Boris Ažaltovič. Myslím, že tam bol 2- až 3-krát Peter Pčolinský, Milan Fiľo, Boris Grendel, a to je všetko, čo si pamätám. Na základe týchto výstupov, ktoré boli odovzdané mnou alebo Petrom Slobodom Tiborovi a Norovi, chceli politicky eliminovať Borisa Kollára a jeho stranu, pretože odoberala značné množstvo voličov strany Smer-SD.

Zdiskreditovanie Kisku

Na spoločnom stretnutí s Norom Bödörom a Tiborom Gašparom mi bolo oznámené, že urobíme širšie stretnutie k osobe Andrej Kiska. To mohlo byť niekedy koncom roku 2017. Na tomto stretnutí mi bolo oznámené, že Andrej Kiska chce založiť politickú stranu, ktorou chce vstúpiť do politického súboja a že nebude ďalej kandidovať na funkciu prezidenta SR. Vo vzťahu k tomu, že sa začal čoraz viac ozývať voči vládnej politike, stal sa kvázi nepriateľom číslo jeden v politickom boji, preto bolo potrebné zisťovať všetky informácie.