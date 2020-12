Ďalšie školy začali s prezenčnou výučbou: Koľko detí sa vrátilo do lavíc?

Otvorili ďalšie školy! Po nekonečných hádkach v rámci vládnej koalície o tom, či deti majú, alebo nemajú vzhľadom na neutíchajúcu pandémiu nastúpiť na prezenčnú výučbu, otvorili svoje brány ďalšie školy na Slovensku.

Bratislavská základná škola v Záhorskej Bystrici a tri školy v Starej Ľubovni sa zapojili do projektu premiéra Matoviča a ministra školstva Branislava Gröhlinga a dali počas uplynulého víkendu otestovať žiakov, učiteľov a rodičov. Ako prvá otvorila bilingválna škola Besst v Trnave, ktorú nav-števujú aj Matovičove dcéry, od stredy ale kvôli trom pozitívnym učiteľkám zostáva až do Vianoc zatvorená. Koľko detí využilo šancu pokračovať v prezenčnej výučbe?

Dobrovoľného testovania sa zúčastnilo 260 z 570 žiakov II. stupňa v Starej Ľubovni. 33 žiakov sa testovať nemuselo, lebo prednedávnom prekonali COVID-19. „Nechceli sme deliť deti na dve kategórie, preto sa pri dôležitých predmetoch pripájajú prostredníctvom počítača aj žiaci, ktorí sú doma. Navyše tí, ktorí zostali doma, sa hocikedy môžu dať otestovať a na druhý deň ísť do školy,“ uviedol primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

ZŠ Komenského - Otvorili všetky triedy

V najväčšej škole na ulici Komenského majú otvorených všetkých 15 tried na II. stupni. „Z 301 žiakov, ktorí mohli byť otestovaní, využilo túto možnosť 157 a takmer všetci prišli aj do školy. Podľa toho, čo viem, prišli radi,“ uviedla riaditeľka ZŠ Alžbeta Chamillová. Podľa nej nebude vyučovanie bežné.

„Dodržiavame opatrenia, teda deti sú v triedach s rúškami. Snažíme sa aj o to, aby sa úroveň dištančného vzdelávania neznížila. Kladieme dôraz na deviate ročníky, aby boli žiaci pripravení na prijímačky,“ doplnila riaditeľka. „Som rada, že žiaci prišli do školy. Fyzický kontakt s učiteľmi aj so spolužiakmi je nenahraditeľný. Vieme im vysvetliť učivo detailnejšie,“ doplnila učiteľka matematiky Eva Lazorová.

ZŠ Za vodou - Záujem bol malý Otvoriť galériu ZŠ Za vodou Zdroj: nov

Vyučovanie sa začalo aj na ZŠ na ulici Za vodou. „Celkovo máme na II. stupni 93 žiakov. Otvorili sme však len jednu triedu v siedmom ročníku, kam prišlo z 21 žiakov 15. To považujem za úspech. Ostatné triedy sa nám otvárať neoplatilo, lebo bol nízky záujem žiakov,“ vysvetlil riaditeľ ZŠ Za vodou Rastislav Vitkovský.

ZŠ Levočská - Nastúpila viac ako polovica

Do ZŠ Levočská v Starej Ľubovni prišlo 57 % detí z počtu, ktorý ju navštevuje za normálnych okolností. „Na druhom stupni máme 181 žiakov. Do školy prišlo 103 detí,“ pripomenul riaditeľ Peter Höger. Podľa neho to nie je konečné číslo. „Mám informácie, že sa na testy chystajú aj ďalší žiaci,“ uzavrel riaditeľ.

Bratislava

ZŠ Hargašova 5, Záhorská Bystrica - 70 % žiakov nastúpilo na vyučovanie Otvoriť galériu ZŠ Hargašova 5, Záhorská Bystrica Zdroj: br

Podľa riaditeľky Zuzany Kaliarikovej s návratom detí do škôl nebol žiadny problém. „Deti sa pri vchode do budovy museli preukázať negatívnym výsledkom testu, ktorý mohli absolvovať u nás v nedeľu a pondelok.“ Dodáva, že škola vykonala 382 testov vrátane personálu školy aj rodičov. „Podľa testovania sa do školských lavíc malo vrátiť 184 žiakov druhého stupňa z celkových 268, čo predstavuje vyše 70 %.“

Podľa starostu Jozefa Krupu sú triedy od piateho do ôsmeho ročníka zaplnené, ale priemer im kazia deviataci, ktorí sa do školy vôbec nevrátili. „S organizáciou samotného testovania sme nemali žiaden problém. Pozitívne výsledky sme mali dva, išlo o jedného rodiča a jedného žiaka, ktorí však nie sú z jednej rodiny,“ povedal Krupa.

Učiteľka slovenčiny, literatúry a dejepisu na druhom stupni Beáta povedala, že deti sa do školy vrátili pripravené a témy preberané cez dištančnú výučbu ovládali perfektne. „Ešte je skoro čokoľvek hodnotiť, dnes bojujeme s rôznymi technickými problémami,“ prezrádza. Dodáva, že deti spolupracujú, no sú trošku rozbláznené.

Daniel (12)

- Chýbali mi veľmi spolužiaci, som veľmi rád, že som tu a môžem sa s nimi rozprávať.

Kristína (11)

- Do školy som sa veľmi tešila, pretože to tu mám úprimne rada na rozdiel od niektorých spolužiakov, hovorí so smiechom. Oceňuje najmä, že sa s učiteľmi môže osobne porozprávať.

Ako má vyzerať testovanie

- je to dobrovoľné, do školy môžu ísť iba žiaci s negatívnym testom (musí sa dať otestovať aj aspoň jeden rodič)

- zatiaľ platí, že test musí byť starý maximálne 7 dní

- deti bez testu sa učia dištančne

- testy môžu mať deti z akýchkoľvek zariadení, nielen zo školy

- existuje viacero výnimiek - onkopacienti alebo autisti

- ochranné pomôcky zabezpečuje zriaďovateľ školy

Kloktanie v školách

V súvislosti s testovaním žiakov a učiteľov v školách avizoval premiér Igor Matovič ďalší pilotný projekt - tzv. poolingový (spoločný) odber vzoriek kloktaním v dvoch základných školách.

- deti dostanú cca 5 ml roztok jemne slanej vody, ktorým si krátko vykloktajú hrdlo

- tekutinu vypľujú do pohárika

- následne ho prelejú do spoločného uzatvárateľného pohára pre celú triedu - ten putuje do laboratória

- ak je výsledok pozitívny, celá trieda buď pôjde do karantény, alebo na ďalšie testovanie

Ktoré školy chcú otvoriť?

- Konzervatórium na Tolstého v Bratislave - výučba prebieha individuálne od utorka

- Stredná odborná škola technická na Vranovskej v Bratislave - od budúceho týždňa pre externé štúdium

- Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej v Bratislave - žiaci prímy až kvarty

- Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre - testovať by sa malo 57 zamestnancov a 20 žiakov

- Škola umeleckého priemyslu na Sklenárovej v Bratislave - týkalo by sa to 3 tried 4. ročníka

- Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej v Bratislave - otvoriť chce pre maturitný ročník

- Gymnázium na Grösslingovej v Bratislave

- Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej v Bratislave - od 14. 12. pre maturantov

Ostatné školy sa rozhodli, že žiaci nastúpia do škôl až po vianočných prázdninách.