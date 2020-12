Pellegrinimu aj Ficovi leží v žalúdku jedno rozhodnutie vlády: Obe strany to chcú riešiť takmer rovnako

Opozičný Smer-SD navrhuje, aby parlament rozhodoval o predĺžení núdzového stavu ešte pred samotným predĺžením.

Poslanci Národnej rady (NR) SR by ho mali podľa Smeru-SD odsúhlasiť ústavnou väčšinou. K novele ústavného zákona preto strana predloží viacero pozmeňujúcich návrhov. Návrh novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny hovorí o tom, že vyhlásený núdzový stav by sa mohol opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť by to však musel parlament najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu.

Smer-SD tiež kritizuje, že NR SR má o návrhu tejto novely rozhodnúť v skrátenom legislatívnom konaní, čiže bez diskusie. Smer-SD podľa predsedu Roberta Fica rešpektuje, že môže vzniknúť situácia, keď bude potrebné predĺžiť núdzový stav. "Ak má novelizácia sledovať len možnosť zakotviť predĺženie núdzového stavu, poďme sa o tom rozprávať vecne," povedal Fico na utorkovej tlačovej konferencii.

Návrh novely je podľa Fica pripravený narýchlo, bez konzultácií a prípravy, a zasahuje do ľudských práv. Novou legislatívou sa má napríklad obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia "núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené miesto". Vláda chce podľa Smeru-SD takto nútiť ľudí ostať doma. Budú preto v pléne navrhovať vypustenie tohto bodu z novely. Predlžovanie núdzového stavu podľa Fica vláde vyhovuje, pretože nechce, aby ľudia mohli protestovať a kritizovať vládu.

Vláda návrh novely zdôvodňuje nemožnosťou objektívne vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu počas núdzového stavu trvajúceho najviac 90 dní. "Cieľom je vytvoriť ústavnú poistku v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike," vysvetľuje vláda s tým, že takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu. Ustanoviť sa majú aj obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu, ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie.