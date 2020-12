Prezident SOŠV Siekel o vojne v slovenskom lyžovaní: Riešením je arbitrážny súd

Už nemohol viac mlčať. K šokujúcemu odchodu Petry Vlhovej (25) zo Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) sa vyjadril aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel (51), ktorý navrhol ako jedno z riešení projekt arbitrážneho súdu. Ten by mal pracovať práve pod záštitou SOŠV.

Slovenský olympijský a športový výbor už od minulého týždňa zabezpečuje prihlasovanie športovcov na súťaže Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). S predstaviteľmi FIS rokuje generálny sekretár SOŠV Jozef Liba, ktorý s nimi bude hovoriť aj o podujatí Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej (6. a 7. marca 2021). Zmluva o tomto podujatí je momentálne podpísaná medzi FIS a Slovenskou lyžiarskou asociáciou (SLA). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR však začalo konanie, ktoré má smerovať k odobratiu štatútu národného športového zväzu SLA. FIS jej odobrala právo registrovať športovcov na súťaže, túto úlohu dočasne prebral SOŠV.

„Na jednej strane ma teší, že SOŠV je tou organizáciou, ktorá má dôveru a má predpoklady na to, aby reagovala práve na takéto situácie, keď sú práva športovcov ohrozené.Nie je to preto, aby si napĺňali svoje vlastné osobné ambície, ale preto, aby naši športovci mali predpoklady na to, aby mohli vykonávať svoju športovú činnosť bez stresu a v kvalitných podmienkach,“ uviedol na utorkovom brífingu SOŠV Siekel, ktorý zdôraznil, že súčasný konflikt nevrhá dobré svetlo na slovenský šport.

„Situácia okolo SLA a Petry Vlhovej nikoho neteší. My sme však tu, sme ochotní komunikovať a chceme pomôcť ju vyriešiť bez zbytočných emócií. Vstúpili sme už do rokovania s FIS-om, rovnako tak aj so zástupcami dvoch zväzov. Od SOŠV sa očakáva, že ponúkne adekvátne riešenie. My už dlhú dobu pripravujeme projekt športového arbitrážneho súdu, ktorý by mal možnosť pracovať pod SOŠV a bol by práve tou inštitúciou, ktorá by mala predpoklady na to, aby riešila podobné situácie v rámci fair play,“ dodal Siekel.