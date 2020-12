Osobnosti a reprezentanti o žrebe kvalifikácie MS 2022: Nudní, ale ťažkí súperi!

Západ nás už nechce! Ruka talianskeho majstra sveta Danieleho de Rossiho (37) poslala futbalové Slovensko v kvalifikácii MS 2022 na juh a na východ Európy.

Do marketingovo neatraktívnej, ale športovo ťažkej „slovanskej“ H-skupiny. V nej Hamšík a spol. narazia v priebehu budúceho roka na Chorvátsko, Rusko, Slovinsko, Cyprus a Maltu. Boje o Katar, ktorý usporiada šampionát o dva roky v zimnom termíne (20. 11. - 18. 12.), odštartujú v marci.

Slovákom sa do cesty opäť postavil úradujúci vicemajster sveta z Chorvátska. Naposledy sme s ním dvakrát vyhoreli (0:4 a 1:3). „Je na vzostupe, určite bude favoritom skupiny. Nie je podstatné, koho do skupiny dostanete, ale ako ste schopní odohrať zápas. Súpera si nevyberiete. My sa musíme akurát dobre pripraviť. Medzi druhým a tretím košom nie je zásadný rozdiel. V play-off Ligy národov odohrali tieto tímy vyrovnané zápasy,“ komentoval žreb reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.

Vladimír Weiss starší, ktorý ako jediný priviedol národný tím na svetový šampionát 2010 do Juhoafrickej republiky, vyslovil pre portál Championat odvážne želanie. „Verím, že na majstrovstvá postúpia Slováci a Rusi.“ Z Európy sa prebojuje na MS 13 krajín. Priamo víťazi desiatich skupín. Tímy z druhých miest dostanú šancu v marci 2022 po boku dvoch víťazov skupín z Ligy národov, ktorí v kvalifikácii neskončili na prvých dvoch priečkach.

František Laurinec, bývalý šéf slovenského futbalu a člen Výkonného výboru UEFA, varuje, že Slováci to budú mať veľmi ťažké. „Generačná výmena v našom tíme nie je úspešná. Náš herný systém nemá nič spoločné s moderným futbalom. Môžeme mať šancu v niektorých zápasoch, ale nie v celej kvalifikácii. Kým nezmeníme hru na dynamickú a agresívnu. Ak budeme bojovať o druhé miesto, bude to pre nás dobré. Musíme sa zlepšiť vo veľa aspektoch,“ povedal pre Nový Čas.

AKO SÚ SO ŽREBOM SPOKOJNÍ SLOVENSKÍ REPREZENTANTI A KOHO SI ŽELALI DO SKUPINY?

Marek Hamšík, kapitán: - Veľmi ťažká skupina. S Chorvátskom, Ruskom a so Slovinskom sme sa nedávno stretli. Boli to náročné zápasy. Také isté nás čakajú aj teraz. Dôležité bude, ako sa rozbehneme. Urobíme maximum, aby sme sa dostali do Kataru,“ povedal pre futbalsfz.sk

Milan Škriniar, obranca: - Čakajú nás ťažkí súperi. Je to však zvládnuteľná skupina. Chorvátsko je favorit skupiny, ostatné mužstvá majú tiež svoju kvalitu. Bude to určite náročné, ale verím, že to môžeme zvládnuť. Pobijeme sa o postup, spoločne to môžeme dokázať.

Ondrej Duda, stredopoliar: - Skupina je, samozrejme, ťažká, ale ktorá nie je? V každom koši sú kvalitné mužstvá. Je jedno, koho by sme dostali. So všetkými súpermi máme skúsenosti, či už je to Chorvátsko, Rusko, alebo Slovinsko, so všetkými tromi sme sa nedávno stretli.

Róbert Boženík, útočník: - So žrebom som spokojný. Želal som si z prvého koša Holandsko alebo Chorvátsko. To druhé sa mi splnilo, čiže som rád. Skupina bude náročná, ale šanca zabojovať o postup je dosť veľká. Veľmi sa teším a verím, že sa nám to podarí.

Martin Dúbravka, brankár: - Chorváti sú obrovským favoritom. Skupina je náročná, ale nie nepriechodná. Chcel som si v nej zahrať proti Portugalsku s najväčšou hviezdou Cristianom Ronaldom, ale nevyšlo to. Máme kvalitu na to, aby sme získali dosť bodov a postúpili na MS.

TAKTO TO VIDIA OSOBNOSTI

Ján Kocian (62): Kľúčové budú duely s Rusmi!

Bývalý tréner reprezentácie tvrdí, že sme sa dostali do priechodnej skupiny. „Išlo o to, koho chytíme z tretieho koša. Neželal som si Česko a Rusko. Ak chceme ísť na šampionát, Slovinsko, Maltu a Cyprus musíme zdolať. V boji o baráž bude kľúčový dvojzápas s Ruskom. V minulosti sme ho zdolali, ale odvtedy išlo výkonnostne nahor. Ľutujem zväz, lebo televízne práva nepôjdu na dračku.“

Ladislav Jurkemik (67): Môžeme vyhrať skupinu!

Exkouč národného tímu si myslí, že sme vyfasovali vyrovnanú spoločnosť. „Nad silnými musíme doma vyhrať a čosi priniesť z ich ihrísk. Potom je šanca postúpiť aj z prvého miesta. Súperi nemajú generácie hráčov, ktorí by boli neporaziteľní. Chorváti starnú, skladajú nový tím. Dajú sa zdolať. Rusi nie sú nič extra. To môžeme využiť. Malta a Cyprus musí byť šesťbodový zisk.“

František Laurinec (69): Nepodceňujte Cyprus!

Niekdajší šéf slovenského futbalu vníma našu skupinu ako málo atraktívnu, ale náročnú. „Chorváti sú favoritom, no nie až takým stopercentným, aby jasne vyhrali skupinu. My, Rusi a Slovinci sme na podobnej úrovni. Vôbec by som nepodceňoval Cyprus. Slovinsko má pár vynikajúcich hráčov a silnú diplomaciu. S Rusmi máme dobrú bilanciu. Spôsobom hry nám vyhovujú.“

Autor: Miroslav Bukov I Foto: getty images, tasr

