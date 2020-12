Ďalšie mestá nechajú do Vianoc zatvorené školy: Prečo sa nehrnú do testovania?

V Poprade do Vianoc ponechávajú dištančnú formu vzdelávania na druhom stupni základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.

"Mesto Poprad ako zriaďovateľ základných škôl si uvedomuje dôležitosť návratu žiakov druhého stupňa do škôl na prezenčné vyučovanie. Aj preto sa z vlastnej iniciatívy rozhodlo požiadať riaditeľov škôl, aby urobili prieskum medzi zákonnými zástupcami žiakov druhého stupňa s otázkou, či sú za návrat detí do školy a či sú ochotní podrobiť sa testovaniu (žiak plus jeden zákonný zástupca)," uviedla samospráva.

Ako ďalej ozrejmila, do prieskumu sa zapojilo 44,13 percenta zákonných zástupcov žiakov druhého stupňa, z nich boli všetci jednoznačne za návrat detí do škôl, ale len 29,87 percenta súhlasilo s testovaním. Riaditelia škôl by pri takomto nízkom počte nedokázali zabezpečiť aj prezenčné, aj dištančné vzdelávanie, žiaci by sa museli nutne spájať z rozličných tried či ročníkov, čo by podľa radnice výchovno-vzdelávací proces výrazne zhoršilo. Po online porade s riaditeľmi škôl preto navrhli do Vianoc ponechať dištančnú formu vzdelávania.

Rovnaký názor a stanovisko prijala i Únia miest Slovenska, ktorej členom je aj mesto Poprad - plošné testovanie v školách je pre väčšinu miest neprijateľné a nepredstaviteľné. "Primátori miest žiadajú vládu, aby prijala také opatrenia, ktoré umožnia návrat žiakov do škôl v januári aj bez nutnosti testovania. Zástupcovia miest nesúhlasia s tým, aby museli žiaci, zamestnanci a zákonní zástupcovia podstupovať testovanie a žiadajú od vlády a ministerstva prijať jednoznačné pravidlá a podmienky," dodala popradská radnica.

Školy v meste Stropkov ostanú zatvorené. Zhodli sa na tom zástupcovia vedenia mesta i riaditelia troch základných a jednej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v jeho pôsobnosti na utorkovom pracovnom stretnutí. Ako TASR informoval hovorca mesta Peter Novák, hlavnou témou rokovania bola aktuálna pandemická situácia v Stropkove a s tým súvisiaca otázka prípadného otvárania jednotlivých škôl aj na druhom stupni, podmienená antigénovým testovaním žiakov, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

"Na základe dostupných informácií ohľadne vývoja situácie v meste a okrese Stropkov, počtu infikovaných osôb, ale aj zmätočných a neustále sa meniacich usmernení predstaviteľov Ústredného krízového štábu prítomní jednomyseľne skonštatovali, že k experimentu otvoriť školy aj na druhom stupni len po vykonaní antigénového testovania nie je možné pristúpiť," uvádzajú vo svojom vyhlásení zástupcovia mesta a škôl.

Vzhľadom na to, že mesto má reálne skúsenosti z dvoch kôl celoplošného testovania obyvateľov, si podľa nich uvedomujú náročnosť celého procesu.

"Samotnému testovaniu predchádza náročná logistika, požiadavky na odborný personál a po ňom vyvstávajú ďalšie nevyhnutné povinnosti súvisiace napríklad s likvidáciou nebezpečného biologického odpadu - všetko kroky, ktoré počas celoplošného testovania zabezpečovali Ozbrojené sily SR. Pri takto nastavených podmienkach by celú operáciu bolo s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnutné zopakovať aj po vianočných prázdninách," konštatujú zástupcovia mesta a škôl.

Ako tvrdia, uvedomujú si vážnosť situácie i skutočnosť, že Slovensko je krajinou s najdlhšie zatvorenými školami v celej Európe. S plnou zodpovednosťou však konštatujú, že ak má byť prípadná zmena vyučovacieho procesu z dištančnej na prezenčnú formu podmienená vykonaním antigénového testovania žiakov, ich rodičov, učiteľov a ďalších zamestnancov škôl, do Vianoc to v ich podmienkach nebude možné uskutočniť.

"Školy sa tak budú môcť otvoriť až po vianočných sviatkoch, a to s jednoznačnými a racionálnymi pravidlami a veríme, že aj po zlepšení celkovej pandemickej situácie na Slovensku," tvrdia vo vyhlásení primátor Stropkova Ondrej Brendza, vedúci Odboru školstva a kultúry MsÚ Tibor Kubička, riaditeľka Základnej školy (ZŠ) na Hrnčiarskej ulici Daniela Vatraľová, riaditeľ ZŠ na Mlynskej ulici Peter Gombár, riaditeľ ZŠ na Konštantínovej ulici Róbert Jankanič a riaditeľ ZUŠ F. Veselého Miloslav Cimbala.

Vyučovanie v základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov bude do vianočných prázdnin pokračovať dištančnou formou. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, rozhodol o tom mestský krízový štáb.

Dôvodom je podľa jeho slov výsledok prieskumu záujmu rodičov o možnosť prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa ZŠ, podľa ktorého bolo za 40 percent oslovených. Ďalšími dôvodom je, ako povedal, každým dňom narastajúci počet ľudí s ochorením COVID-19 aj to, že samospráva nemá možnosť zabezpečiť 2500 antigénových testov na pretestovanie všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov druhého stupňa vrátane obslužného personálu.