Hádzanárka Tess Westerová prebrala spoluhráčke chlapa: Táto sexica chytá tvrdé rany

Nie vždy sa to spojení zadarí! V prípade holandskej hádzanárskej hviezdy Tess Westerovej (27) však platí na sto percent.

A to hráva sympaťáčka každým cólom na tom najnebezpečnejšom poste. Tess je totiž brankárkou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Znamená to, že chytá také rany, ktoré by aj chlapom lámali ruky. No keď má Tess svoj deň, percento jej úspešnosti je neskutočne vysoké.

„Keby som sa bála, tak tu nie som. Ale vlastne som si tento post vybrala sama,“ priznala po rokoch Holanďanka, ktorá už má doma titul majsterky sveta, no chýba jej európske i olympijské zlato.

„A práve preto som ešte stále v bránke!“ vyhlasuje odhodlane plavovláska, ktorá pred rokmi takmer rozhádzala celú holandskú reprezentáciu. To keď prebrala svojej kolegyni Estavane Polmanovej chlapa! Futbalistu Marta Liedera. Hádzanárky si dlho posielali nie najpríjemnejšie odkazy, ale všetko sa skončilo, keď Estavana zbalila ešte slávnejšieho futbalistu akým je Lieder. A to Rafaela van der Vaarta. Odvtedy zakopali vojnovú sekeru. Obe sú šťastne vydaté.

Tess sa dokonca postarala o to, aby jej manžel Mart dostal angažmán v dánskom Odense, kde obaja pôsobia. On dáva góly a ona sa snaží gólom zabrániť. Aktuálne na ME v Dánsku, kde by Oranjes veľmi chceli konečne získať zlato, po ktorom túži nielen sexi Tess.