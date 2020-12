Kam to až zájde? Spor Bulharska a Severného Macedónska nerobí dobrotu

Bulharsko blokovaním rokovaní o vstupe Severného Macedónska do EÚ ohrozuje bezpečnosť balkánskych krajín a celej Európy, uviedol v utorok tajomník nemeckého ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Michael Roth. Informovala o tom agentúra AP.

"Čokoľvek iné (než začatie prístupových rokovaní) by bolo veľmi závažnou politickou chybou, ktorá ohrozí stabilitu a bezpečnosť na západnom Balkáne, čo by v konečnom dôsledku výrazne ohrozilo bezpečnosť celej Európy - a všetci by sme si toho mali byť vedomí," povedal Roth.

Dodal, že Nemecko, ktoré v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie, robí všetko pre to, aby spor vyriešilo. Diplomati EÚ však pochybujú, že súčasnú patovú situáciu sa podarí v blízkej budúcnosti prelomiť.

Bulharsko začatie prístupových rozhovorov odmieta, kým Severné Macedónsko neprestane s "protibulharskou rétorikou" a oficiálne neuzná, že macedónsky jazyk má svoje korene v bulharčine.

Koncom novembra približne 2000 demonštrantov v Severnom Macedónsku žiadalo demisiu tamojšieho premiéra Zorana Zaeva, obviňujúc ho, že je voči Bulharsku príliš zmierlivý.

Európska únia chcela začať prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom ešte vlani. Vtedy ich však zablokovalo Francúzsko, ktoré žiadalo reformu prístupového procesu, na čo Európska komisia pristúpila.