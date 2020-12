V Nemecku sa schyľuje k tvrdému lockdownu: Vianoce pod zámkom?!

Nemecká akadémia vied Leopoldina so sídlom v Halle zverejnila v utorok novovypracovaný návrh, podľa ktorého by mal byť v Nemecku od 24. decembra do 10. januára zavedený tvrdý lockdown a zastaviť by sa mal verejný život v celej krajine.

Celkové uzatvorenie je podľa odborníkov nevyhnutné na zníženie pretrvávajúceho vysokého počtu infikovaných koronavírusom. Informovala o tom agentúra DPA.

Vedci odporúčajú dvojfázový postup: najprv by sa mali s účinnosťou od 14. decembra na čo najmenej zredukovať kontakty ľudí v súkromnej a pracovnej oblasti. Školy by mali podľa nich od tohto dátumu do začiatku vianočných prázdnin zostať zatvorené a ľudia by mali pracovať z domu.

Druhá fáza - tvrdý lockdown - by mal v Nemecku podľa expertov platiť od 24. decembra do 10. januára. V tomto období by mali byť zatvorené všetky obchody s výnimkou tých, čo predávajú tovar každodennej spotreby. Zároveň by sa do 10. januára mali predĺžiť aj zimné prázdniny. Povolené by v tomto období nemalo byť ani cestovanie na dovolenky a ľudia by sa mali stretávať len v rámci nemenného okruhu ľudí.

Svoje požiadavky vedci zdôvodňujú stále vysokými počtami nakazených, ktoré neklesli ani napriek čiastočnému uzatvoreniu krajiny, ktoré platí od 2. novembra, ako aj enormným zaťažením zdravotníckeho personálu v nemocniciach. Ako príklad citovali Írsko, ktoré takýmto spôsobom úspešne znížilo krivku nákazy.

Medzi autorov vypracovaných odporúčaní sú šéf Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler, virológovia Christian Drosten a Melanie Brinkmannová, ale i ekonóm Clemens Fuest.

Od pondelka pritom tvrdý lockdown začne platiť v Sasku, ako uviedol tamojší krajinský premiér Michael Kretschmer na utorkovej tlačovej konferencii. Zatvoria sa školy a škôlky a na niekoľko výnimiek aj všetky obchody.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok naznačila, že aktuálne opatrenia na zníženie počtu nakazených nestačia a vyzvala na ich sprísnenie. To, či sa do Vianoc ešte uskutoční ďalší videohovor s premiérmi jednotlivých spolkových krajín, nateraz nie je jasné, keďže niektorí z nich to nepovažujú za potrebné. Pokračovanie rokovaní, čo sa týka koronakrízy, je naplánované najbližšie až na 4. januára.