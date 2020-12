Šesť stredných škôl v Bratislavskom kraji chce otvoriť brány ešte v decembri: Droba má na to jasný názor

V Bratislavskom kraji prejavilo záujem otvoriť opäť svoje brány ešte v decembri predbežne šesť stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Vrátilo sa vaše dieťa do školy? Aké sú vaše skúsenenosti? Napíšte nám na tip@novycas.sk.

Otvorené by mohli byť v priebehu tohto týždňa, respektíve od budúceho pondelka (14. 12.). Kraj im podá pomocú ruku v súvislosti s ochrannými pomôckami, dezinfekciou či testami. Do ostatných škôl by mali žiaci nastúpiť až po vianočných prázdninách.

"Návrat detí do škôl považujem za mimoriadne dôležitý. A to čo najskôr. Pre zatvorené školy totiž nielenže prichádzajú deti o vzdelanie, ale strácajú i kontakty a v izolácii doslova trpia. Nikto z nás nechce, aby sme vychovali nevzdelanú generáciu ľudí bez sociálnych väzieb," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Od utorka sa učia hlavné predmety v podobe individuálnych hodín, teda jeden učiteľ a jeden žiak, na Konzervatóriu na Tolstého ulici v Bratislave. Podmienkou je negatívny test na ochorenie COVID-19.

Budúci týždeň otvára externé štúdium pre 24 žiakov Stredná odborná škola technická na Vranovskej ulici v Bratislave. Vyučovať sa však bude v budove na Úderníckej ulici, teda mimo hlavnej školskej budovy, v termíne 18. a 19. decembra a v prípade záujmu žiakov aj 21. a 22. decembra.

Prezenčne by chcelo vyučovať aj Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave, takéto vyučovanie by sa týkalo žiakov prímy až kvarty. Ďalšou školou, ktorá chce otvoriť brány pre svojich žiakov, je Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Vyučovať by sa malo aj na Škole umeleckého priemyslu na Sklenárovej ulici v Bratislave. Týkať sa to má troch tried 4. ročníka. Maturitný ročník plánuje otvoriť Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej ulici v Bratislave, závisieť to ale bude od záujmu žiakov.

O otvorení aspoň niektorých ročníkov uvažuje aj Gymnázium na Grosslingovej ulici v Bratislave či Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave, kde by sa to dotklo len maturantov.

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti celkovo 54 stredných škôl.

Od pondelka (7. 12.) je možné obnoviť školské vyučovanie a prevádzku v školách, druhý stupeň základných škôl a stredné školy, ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ. Žiaci, jeden z ich zákonných zástupcov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test však nesmie byť starší ako sedem dní. Školy, ktoré sa rozhodli nezapojiť do testovania, učia aj naďalej dištančnou formou.