Emotívne slová Michala Kubovčíka na adresu opatrovateľov: Nie je to robota, je to poslanie!

Starajú sa o tých najzraniteľnejších! Reč je o opatrovateľoch v domovoch sociálnych služieb či v domovoch seniorov, ktorých dôležitosť si spoločnosť neuvedomuje.

V čase, keď sa celý svet snaží zabrániť šíreniu koronavírusu, stoja v prvej línii zdravotníci, hasiči, ozbrojené sily, ale nepochybne aj opatrovatelia, ktorí častokrát 24 hodín denne, cez sviatky a víkendy ako prví podávajú pomocnú ruku našim najbližším. Ich práca je však na Slovensku nedostatočne finančne ohodnotená, nedocenená, spoločensky málo akceptovaná a chýba im celospoločenské uznanie ich profesie.

Náročnosť práce a úskalia, ktoré musia opatrovatelia v zariadeniach denne prekonávať si uvedomuje aj herec Michal Kubovčík: "Nie je to robota, je to poslanie. Klienti nie vždy vedia dať spätnú väzbu, ale to neznamená, že nevnímajú, nerozumejú, necítia. A práve to je ťažké - komunikovať s ľudskosťou a s úctou s niekým, kto je akoby za sklom". A sú to práve pracovníci v domovoch sociálnych služieb, ktorí dokážu ľuďom zabezpečiť dôstojnosť.

Pridajte sa preto k nám a poďakujte aj vy všetkým opatrovateľkám a opatrovateľom, ktorí sa možno starajú aj o vašich rodičov, starých rodičov, príbuzných, známych. Zmeňme nazeranie na toto náročné povolanie a vyjadrime opatrovateľom rešpekt a predovšetkým vďaku. Sú tam, kde my nemôžeme byť a podávajú pomocnú ruku tým, na ktorých záleží aj nám. Za svoju neľahkú prácu si zaslúžia celospoločenské uznanie a naše spoločné: „Ďakujeme!“