Školy sa do testovania nehrnú: Deti sa vo viacerých mestách vrátia do lavíc až v novom roku

Mesto Trnava po pilotnom testovaní zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov v Základnej škole na Námestí Slovenského učeného tovarišstva neplánuje do Vianoc testovať na ochorenie COVID-19 v ďalších základných školách.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová. V praxi to znamená, že žiaci druhého stupňa ďalších základných škôl, ktorých zriaďovateľom je samospráva, sa už v tomto roku do tried nevrátia. Mesto Trnava je zriaďovateľom deviatich základných škôl.

Testovanie bolo podmienkou návratu žiakov druhého stupňa k prezenčnému vyučovaniu. Minulý týždeň o tom po mimoriadnom rokovaní vlády spoločne informovali predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) a minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Školy sa však do testovania, ktoré si majú zorganizovať na vlastné náklady, nehrnú.

Vedenie mesta Skalica oznámilo, že po dohode s riaditeľmi do konca roka 2020 už druhý stupeň základných škôl otvárať nebude. V Jaslovských Bohuniciach (okres Trnava) zostanú školáci tiež v decembri doma. Starostka Božena Krajčovičová chce čas do Vianoc využiť na zisťovanie názorov rodičov na možnosť testovania. Isté však podľa nej je, že školáci sa vrátia do lavíc až v novom kalendárnom roku.

Vzdelávanie žiakov na druhom stupni v základných školách (ZŠ) a v základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Levoči bude prebiehať od stredy (9. 12.) dištančne. Rozhodol o tom primátor mesta Miroslav Vilkovský na základe nízkeho záujmu o testovanie zo strany rodičov a žiakov. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o obnovení vyučovania v piatom až deviatom ročníku v základných školách a v základných umeleckých školách sa na Mestskom úrade v Levoči v pondelok (7. 12.) uskutočnilo stretnutie riaditeliek ZŠ a riaditeľa ZUŠ v Levoči. Dôvodom stretnutia bolo podľa mesta zhodnotenie prevádzkových podmienok a možností zabezpečenia pilotného testovania zákonných zástupcov a žiakov podľa stanovených podmienok.

"Na základe vykonaného prieskumu o dobrovoľnej účasti na pilotnom testovaní bolo zistené, že o testovanie prejavilo záujem menej ako 50 percent rodičov a žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl v Levoči," uvádza radnica. Z uvedeného dôvodu primátor mesta rozhodol, že od 9. decembra vzdelávanie žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ a v ZUŠ v Levoči bude prebiehať dištančne.