Mladík mal popri frajerke pomer s 15-ročným chlapcom: Milenecká aféra s brutálnym koncom

Matthew Mason (19) a Alex Rodda († 15) z britského Cheshire mali koncom roka 2019 niekoľkomesačný sexuálny pomer.

Zatiaľ čo mladší tínedžer sa k homosexualite otvorene hlásil, farmárov syn Matthew mal v tom čase už dva roky priateľku. Ako píše The Sun, Alex sa mal začať vyhrážať, že ich intímne tajomstvo prezradí a na dôkaz zverejní ich erotické fotky a videá. Začal tým, že v novembri 2019 písal Masonovej priateľke, že mladý muž ho balí. ,,Povedal som mu, že to musí prestať. Chcel som, aby si to vedela. Nevedel som, že spolu chodíte, kým som si nepozrel jeho Instagram,“ tvrdil jej Alex.

Od toho času začala Mason posielať peniaze na účet svojho mladého milenca, aby ho umlčal. Spolu poslal až 2000 libier. Aféra mala vyvrcholiť tak, že vydieraný mladík vylákal Alexa do lesa so zámienkou, že budú mať styk. Tam ho mal chladnokrvne zavraždiť opakovanými údermi veľkým francúzskym kľúčom. Alexa neskôr našli v lese polonahého a mŕtveho po tom, čo neprišiel domov a bolo vyhlásené pátranie. Vo veci prebieha súd.

,,Obžalovaný použil dlhý a ťažký kľúč a udieral Alexa do hlavy a tela znova a znova. Útok bol brutálny a neľútostný. Alex nemal šancu. Jeho život vyhasol v tom lese. Máme za to, že Matthew Mason vylákal Alexandra Roddu do lesa so zámienkou sexuálnej aktivity a tam ho chladnokrvne zavraždil,“ povedal prokurátor Ian Unsworth. Alex mal tiež kamarátom povedať, že milenec mu za sex platí a ak s tým prestane, nahlási ho polícii. Matthew vraždu popiera, no správy ukázali, že sa pred Alexovou smrťou sťažoval, že je kvôli platbám preňho na mizine.