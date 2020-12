Porovnanie štvrtákov z rôznych krajín: Slovenským žiakom robila najväčší problém matematika

V roku 2019 sa realizoval na Slovensku štvrtý cyklus medzinárodnej štúdie TIMSS zameranej na hodnotenie matematiky a prírodných vied vo 4. ročníku základných škôl.

V porovnaní s krajinami EÚ a OECD v matematike dosiahli žiaci 510 bodov, čo je výsledok štatisticky významne nižší, ako je priemer zúčastnených krajín EÚ (527 bodov) aj krajín OECD (529 bodov). V prírodných vedách dosiahli žiaci výsledok porovnateľný s priemerom zúčastnených krajín EÚ aj OECD. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V matematike sú slovenskí desaťroční žiaci výkonovo porovnateľní so žiakmi v Austrálii, Bulharsku, Taliansku, Kanade, Chorvátsku, Malte a Španielsku. Nižší výkon ako slovenskí žiaci dosiahli žiaci z troch krajín EÚ/OECD. Naopak, významne lepšie výsledky dosiahli žiaci z 22 krajín.

"V prírodných vedách sme na rovnakej úrovni vedomostí ako žiaci v Maďarsku, Írsku, Turecku, Chorvátsku, Kanade, Dánsku, Rakúsku, Bulharsku, Severnom Írsku, Holandsku, Nemecku a na Cypre," priblížilo ministerstvo školstva. Nižší výkon ako slovenskí žiaci dosiahli žiaci z ôsmich krajín EÚ/OECD, naopak, významne lepšie výsledky zas žiaci z 12 krajín.

Slováci dosiahli v medzinárodnom teste z matematiky v roku 2019 skóre 510 bodov, čo je významne lepší výsledok v porovnaní s priemerom škály TIMSS (500 bodov). V porovnaní s predchádzajúcim meraním v roku 2015, keď slovenskí žiaci dosiahli v matematike 498 bodov, sa žiaci v TIMSS 2019 významne zlepšili o 12 bodov. V prírodných vedách dosiahli ešte vyššie skóre, 521 bodov, čo aj v tomto prípade potvrdilo významne vyšší výsledok ako priemer škály TIMSS.

Výsledok slovenských žiakov je v roku 2019 na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim cyklom v roku 2015. "Veľmi oceňujem, že sme zlepšili výsledky našich žiakov v matematike, ako aj to, že sme znížili podiel žiakov, ktorí dosahujú najslabšie výsledky. Našim učiteľom za to patrí pochvala. Vidíme však, že stále máme pred sebou kus cesty, aby sme zlepšili zručnosti a vedomosti našich žiakov v matematike a prírodných vedách. Považujem to za jeden zo spôsobov, ako pomôcť ich uplatneniu v dospelom živote a podporiť aj ich konkurencieschopnosť," zhodnotil výsledky merania minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Do elektronickej formy testovania eTIMSS 2019 sa na Slovensku zapojilo 157 základných škôl, 374 učiteľov, 4247 žiakov a ich rodičov. Medzinárodné meranie TIMSS sa uskutočňuje každé štyri roky. Testovanie realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v čase od 13. do 24. mája 2019. Do medzinárodného testovania TIMSS 2019 sa zapojilo celkovo viac ako 335.000 žiakov a ich rodičov, 22.000 učiteľov a približne 11.000 riaditeľov škôl z 58 krajín (z toho 24 krajín EÚ a 29 krajín OECD).