Zúfalé slová predavačky na Slovensku: Som na pokraji zrútenia, zo zákazníkov sa stali hyeny!

Už nemieni mlčať! Slovenka posiela tvrdý odkaz všetkým zákazníkom obchodov, ktorí sa správajú hrubo a nerešpektujú opatrenia.

Predavačka sa vyžalovala na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom, pretože to, čo zažíva od vypuknutia pandémie, je des a hrôza!

"Už je toho vážne priveľa. Nikdy v živote by mi nenapadlo, ako veľmi dokážu byť ľudia zlí. Za posledné dni sa stihlo udiať také množstvo negatívnych situácií, že aj na slona by toho bolo priveľa. Na úvod, aby som sa dostala do témy, pracujem ako predavačka v nemenovanom obchode s oblečením. Svoju prácu milujem, vždy chodím do práce s úsmevom a s dobrou náladou. Sme skvelý kolektív a nemenila by som ho za nič na svete, ale všetko pekné má aj svoju odvrátenú stránku a v tomto prípade aroganciu, hnev, provokáciu, frustráciu a doslova buzeráciu „niektorých našich ctených“ zákazníkov. Už sme z toho vážne unavené a doslova na pokraji nervového zrútenia a už nemám chuť chodiť do práce s úsmevom.

Ako iste všetci viete, situácia na Slovensku, ako aj všade vo svete sa točí okolo Covid-19. A z toho vyplýva, že je v platnosti množstvo opatrení, ktoré je potrebné v predajni dodržiavať. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že ľudia sú z týchto opatrení už unavení a deprimovaní a že to trvá už príliš dlho, ale uvedomte si jednu podstatnú vec. Aj my predavačky sme len ľudia a snažíme sa ako najlepšie vieme, ale vy „milí zákazníci“ nám našu prácu vôbec, ale vôbec neuľahčujete. Ste arogantní, nevychovaní a povýšeneckí. A my sme tu pre vás, aby ste si mohli nakúpiť. Ste neskutočne nevďační, stále ma len presviedčate, že tvrdé zatvorenie predajní by bolo pre vás najlepšie riešenie. Čo by v iných štátoch, za to dali, aby si mohli ísť nakúpiť do iného obchodu, ako sú potraviny, lekáreň alebo drogéria.

Najväčším problémom je pre vás pochopenie obmedzeného počtu zákazníkov v predajni. Ja viem, že je nepríjemné čakať vonku v zime, keby to bolo na mne, pustím vás všetkých do predajne, ale, bohužiaľ, kvôli opatreniam to nie je možné. Počet je zaisťovaný pomocou košíkov, nechápem, prečo máte taký obrovský problém si ho vziať (podotýkam, že po každom jednom zákazníkovi sa dezinfikuje), pretože nie sme jediná predajňa, v ktorej to takto funguje.

V poslednej dobe chodia ľudia (vlastne nie ľudia, ale skôr arogantné hyeny) cielene provokovať a doslova si honiť egá na predavačkách svojou nevychovanosťou, aroganciou a povýšenectvom. Akoby sme my mohli za všetko a my sme si vymysleli všetky opatrenia. Ale ubezpečujem vás, že len dodržiavame to, čo je stanovené. Upozorňujem, že zákazníka slušne poprosíme, aby si vzal košík, ak si ho sám nevezme. Bohužiaľ, arogancia nemá hraníc a dostávajú sa nám odpovede typu: „Aký zákon Vám dovoľuje mi kázať, aby som si vzal/a košík?“, „Prečo by som si ho vzal/a?", Ja si ho nevezmem.“, "Ja ho nechcem.“, „Počítajte si to inak.“, To nie je môj problém.“

Ľudia, haló! Prosím, preberte sa a nebuďte tupí a sebeckí! Dopriala by som každému jednému takémuto človeku, aby si to vyskúšal na vlastnej koži. A to nehovorím, že keď sa ohradíte a poviete to znova s väčším dôrazom, tak vám stihnú vynadať do všeličoho a poslať vás všelikam. Alebo bez náznaku slušnosti vám začnú tykať, ale najväčší vrchol podľa mňa je, a to citujem: „Napíšte si tým dementom do parlamentu“. Ako vážne? Je úplne jedno, kto je vo vláde, opatrenia boli, sú a aj budú, pokiaľ ten vírus nezmizne alebo „sa nenaučíme s ním žiť“. Keď nemáte aspoň ako takú úctu k autoritám, tak sa nečudujem, že k predavačkám sa správate ako k handrám. Milí zákazníci, pamätajte si, že nadávanie, vybíjanie si zlosti a osočovanie predavačiek nijako neuvoľní opatrenia. Akurát vy si zvýšite svoje mizerné ego a sebavedomie, ľutujem vás, že ste museli takto hlboko klesnúť, aby ste si dokázali, že ste niečo viac a psychicky terorizujete predavačky v obchodoch deň čo deň.

Ľudia, prosím vás v mene všetkých predavačiek. Buďte ohľaduplní, rešpektujte opatrenia na predajniach a spôsob, akým ich majú jednotlivé obchody zabezpečené. Verte mi, nie je to ľahké pre nás, tak isto ako pre vás."