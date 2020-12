Slovenskí športovci sa rozhodli pomôcť dobrej veci: Každá kvapka krvi sa počíta!

Každá kvapka krvi sa počíta! Peter Sagan, Anastasia Kuzminová či Marián Gáborík sa rozhodli pomôcť dobrej veci.

Spolu s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru vyzývajú verejnosť ifanúšikov športu, aby prišli darovať vzácnu tekutinu.

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru aj v závere roka krátko pred vianočnými sviatkami Olympijskou kvapkou krvi upozorňuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) na skutočnosť, že darovanej krvi nikdy nie je dosť, zvlášť v dnešnej dobe. Slovensko bojuje s pandémiou koronavírusu, no nie je možné si zakrývať oči ani pred ďalším veľkým problémom –akútnym nedostatkom krvi.

Počet darcov klesá, nemocnice volajú o pomoc, stovky pacientov čakajú na záchranu svojich životov. Darovanie krvi je jedno z najušľachtilejších gest, ktoré môže človek urobiť. Stačí len zopár minút, aby ktokoľvek týmto spôsobom pomohol iným. Aj v dobe, keď svet ohrozuje šíriaca sa choroba COVID-19, je krv mimoriadne dôležitá pri starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov, pri operáciách a predovšetkým pri záchrane životov po vážnych úrazoch. Pomôcť zvýšiť jej zásoby je aj cieľom Olympijskej kvapky krvi.

„V súčasnosti sa v médiách hovorí predovšetkým o pandémii nového koronavírusu. Rád by som však upozornil na ďalšiu dôležitú tému a tou je nedostatok krvi pre potreby iných. Stále sú tú pacienti, ktorí potrebujú krv. Aj oni si zaslúžia pozornosť verejnosti. Ak môžete a máte odvahu pomáhať, urobte dobrý skutok. Každá kvapka krvi sa počíta,“ hovorí trojnásobný majster sveta v cyklistike a sedemnásobný držiteľ zeleného dresu na Tour de France Peter Sagan, ktorý pozýva darovať krv najmä ľudí z rodnej Žiliny.

V podobnom duchu do strediska Národnej transfúznej služby v Trenčíne cez videopozvánku volá ľudí hokejista Marián Gáborík, do Banskej Bystrice zasa biatlonistka Anastasia Kuzminová, do Košíc skejtbordista Richard Tury, do Nových Zámkov bojovník MMA Ľudovít „Lájos“ Klein, do Bratislavy futbalista Róbert Vittek, do Nitry hokejista Boris Valábik, do Popradu vodní slalomári Ladislav a Peter Škantárovci, do Prešova hokejista René Pucher, do Martina atlétka Lucia Klocová ado Trnavy strelkyňa Danka Barteková.

Výber športovcov nebol náhodný. Do stredísk NTS pozývajú v regiónoch, z ktorých pochádzajú či sú s nimi spätí. Pomôcť k šíreniu dobrej myšlienky môžu darcovia aj vlastnou fotografiou na sociálnych sieťach v stredisku NTS pri plagáte elitného športovca alebo pri darovaní krvi s hastagom #olympijskakvapkakrvi.

„Chcel by som vyzvať každého, kto môže, aby sa pridal k našim popredným športovcom a pomohol lekárom zachraňovať ľudské životy. Nezabúdajme na pacientov, ktorých život závisí od tej najvzácnejšej tekutiny na svete. Darcom to zaberie zopár minút, no pre niekoho môže aj minúta znamenať život. Každá kvapka krvi sa počíta,“ vyzýva darovať krv prezident Slovenského olympijského a športového výboru a správca Nadácie SOŠV Anton Siekel.

Darovanie krvi prináša predovšetkým dobrý pocit a radosť z toho, že niekto dostane ďalšiu šancu na prežitie. Z jedného odberu krvi je možné zachrániť až tri ľudské životy. Vďaka pravidelným návštevám transfúznej stanice získa človek aj prehľad o svojom dobrom zdravotnom stave.

„Darovanie krvi je osobným rozhodnutím každého z nás. Ak si uvedomíme, že ľudská krv je nenahraditeľná tekutina, nutná pre navrátenie zdravia a potrebná pri záchrane životov, potom by rozhodovanie o tom, či prísť na odberné miesto, nemalo byť zložité. Aj preto, že každá kvapka sa počíta,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie SOŠV Dušan Guľáš.

Olympijská kvapka krvi je dlhoročný spoločný projekt Nadácie SOŠV a Národnej transfúznej služby SR, ktorá momentálne zaznamenáva nedostatok krvných jednotiek na celom území krajiny. Darovať krv môžu všetci vo veku od 18 do 60 rokov, v prípade pravidelných darcov krvi do veku 65 rokov, vážia aspoň 50 kilogramov a netrpia závažnou chronickou chorobou. Samotný odber krvi zaberie 5 až 10 minút, odoberá sa 450 ml.

„Na všetkých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR sú stále zavedené prísne hygienické podmienky a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu,“ ubezpečila všetkých darcov krvi projektová manažérka NTS Martina Frigová.

Všetky aktuálne informácie o darovaní krvi a taktiež telefónne čísla na objednanie sa na presný čas sa nachádzajú na webovej stránke www. ntssr.sk.