Tridsiatnička mala sex so 14-ročným chlapcom, teraz to ľutuje: Zničilo mi to život!

Nazýva ho klamárom! 32-ročná matka hovorí, že chlapec klamal o svojom veku.

Teah Vincent (32), ktorá mala sex so 14-ročným chlapcom v jej spálni v anglickom Gloucestershire, pripustila, že to nebola jej „najlepšia voľba“. Tvrdí, že by sa s ním nevyspala, keby vedela jeho skutočný vek, píše mirror.co.uk.

Sex v podstate ešte s dieťaťom mal pre ženu vážnu dohru - skončilo sa to až na súde. Žena sa však búri a hovorí o chlapcovi ako o klamárovi, ktorý tento zážitok šíri.

Súd ženu napokon oslobodil, uznal, že si nebola vedomá, že má styk s maloletým chlapcom.

Trojnásobná mama, ktorá nekontrolovateľne plakala, keď ju porotcovia prepustili, povedala súdu, že sex s chlapcom iniciovala, no myslela si, že má viac ako 16 rokov.

Chlapec a jeho 14-ročný kamarát hrali neďaleko jej domu futbal, keď ich Teah zočila. V októbri 2018 ich pozvala na nealkoholický nápoj a vzala jedného z chlapcov do svojej spálne na poschodí, vyzliekla si ho a stiahla na svoju posteľ.

Matka po oslobodzujúcom rozsudku uviedla, že posledné dva roky boli „najťažšími rokmi jej života“, že nie je zlou mamou a nespravodlivo sa na ňu zamerali online trollovia.

"Nie som vinná z toho, z čoho som bola obvinená a som naozaj unavená a znudená z toho, že ma hlúpi ľudia súdia. Keby ste vedeli len polovicu z toho, čo sa stalo počas tej noci a informácie o klamárovi, ktorý ma obvinil, neboli by ste takí krutí," vysvetľuje.

Matka hovorí, že sa cíti zahanbene, no chce sa posunúť ďalej vo svojom živote. "Zničilo mi to život a šancu na akúkoľvek dobrú pracovnú pozíciu. Chcem teraz vložiť všetku svoju energiu do detí a postarať sa o ne," dodáva.