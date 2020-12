WHO nesúhlasí s povinným očkovaním proti ochoreniu COVID-19: Toto je ich zdôvodnenie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že šírenie osvety o výhodách vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 by bolo "omnoho vhodnejšie" než zavádzanie povinného očkovania, uviedla AFP.

WHO zároveň dodala, že spôsob, akým prebehnú očkovacie kampane proti pandémii koronavírusu, bude závisieť od jednotlivých krajín. Organizácia však zdôraznila, že povinné očkovanie je podľa nej nesprávnou cestou k imunizácii obyvateľstva proti tomuto ochoreniu.

"Nemyslím si, že by sme sa mali vydať cestou povinného očkovania, najmä pokiaľ ide o túto vakcínu," uviedla šéfka imunizačného úradu WHO Kate O'Brienová.

Ďalej uviedla, že môžu existovať profesie, pri ktorých je očkovanie potrebné a vysoko odporúčané vzhľadom na zaistenie bezpečnosti personálu a pacientov, ako napríklad v prípade respiračných terapeutov a personálu na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Odborníci WHO však priznali, že presvedčiť verejnosť o očkovaní nebude ľahká úloha.

Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan uviedol, že ľudia si musia položiť otázku, čo sú ochotní spraviť pre ochranu samých seba a tých naokolo.

"Správa o (príchode) vakcíny je dobrou správou. Je to potenciálne víťazstvo ľudského úsilia nad mikrobiálnym nepriateľom," zdôraznil. "Musíme ľudí presvedčiť a prehovoriť," dodal s tým, že povinnému očkovaniu obyvateľstva by sa "najradšej vyhol" a ľudia by sa podľa neho o očkovaní "mali rozhodnúť sami".

Celosvetovo sa koronavírusom nakazilo viac ako 67 000 000 ľudí. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo viac ako 1.547.039 osôb, pričom viac ako 46.000.000 sa z ochorenia vyliečilo.