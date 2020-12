Tarkovič má po žrebe zmiešané pocity: Musíme sa s tým vyrovnať, súpera si nevyberámee

Slovenská futbalová reprezentácia sa v budúcoročnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2022 do Kataru predstaví v H-skupine.

Pondelkový žreb vo švajčiarskom Zürichu rozhodol, že súpermi Slovákov budú Chorváti, Rusi, Slovinci, Cyperčania a Malťania. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča začnú boj o svetový šampionát v závere marca 2021 troma súbojmi, ďalšie tri prídu na rad v úvode septembra, dve v prvej polovici októbra a zostávajúce dve v novembri.

Hlasy po žrebe:

Štefan Tarkovič, tréner SR /RTVS/: "Žreb je fakt, s ktorým sa musíme vyrovnať. Súpera si nevyberiete, my sa musíme akurát dobre pripraviť. Nie je podstatné, koho do skupiny dostanete, ale ako ste schopní odohrať zápas. Medzi druhým a tretím košom nie je zásadný rozdiel, v play off Ligy národov odohrali tieto tímy všetko vyrovnané zápasy. Chorvátsko je kvalitné mužstvo, ktoré je na vzostupe, bude určite favorit skupiny. Šesťčlenná skupina je pre nás logistickou výhodou, zápasový program tým máme vyriešený, nemusíme hľadať ďalších súperov do voľných asociačných termínov."

Stanislav Čerčesov, tréner Ruska /championat.com/: "Je pre nás stále prijateľnejšie hrať proti Chorvátsku, než dostať z prvého koša napríklad Nemecko. Chorváti sú náš osud, neujdeme mu. Na každého súpera sa zodpovedne pripravíme. Musíme byť v daný deň a danú hodinu čo najlepšie nachystaní."