Vybraní žiaci sa vrátili do lavíc: Po 55 dňoch naspäť v škole! Museli prejsť filtrom

Opäť v laviciach!

Napriek stále vysokým denným prírastkom pozitívne testovaných ľudí na COVID-19 sa niektoré školy na Slovensku rozhodli zapojiť do projektu premiéra Igora Matoviča a ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby sa mohli vrátiť k prezenčnému vyučovaniu. Do vybraných škôl si však sadli len tí žiaci, ktorí mali negatívny výsledok víkendových COVID testov. Okrem bilingválnej školy Besst v Trnave, kam chodia aj Matovičove dcéry, sa vyučovanie začalo aj na Orave... Opätovný začiatok prezenčnej výučby prebehol podľa manažéra školy Besst v Trnave hladko.

„Deti pred začiatkom prešli ranným filtrom, ako je to povinné,“ prezradil Juraj Tichý, manažér tejto bilingválnej školy. Návrat k bežnej forme vzdelávania sa nerodil po siahodlhom plánovaní. Pred niekoľkými dňami premiér s ministrom školstva predstavili ideu a základné podmienky, za akých by sa mohli školy otvoriť a niektoré inštutúcie sa rozhodli konať. Vyučovanie však má svoje špecifiká.

„Pokiaľ je dostatočný počet žiakov v triede, vyučovanie sa streamuje. Jedna skupina je v triede, druhá zas funguje online,“ odhalil Tichý. Pred vstupom do školy sa žiaci musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19. „Do školy sa vrátila približne polovica žiakov. Pokiaľ si nechali test urobiť u nás, tak nie je potrebné mať certifikát,“ dodal. Opätovnému otvoreniu škôl sa potešila aj Jana (44).

„Starší syn bol so mnou na testovaní v sobotu a sme radi, že deti môžu chodiť do školy. Online vzdelávanie je síce dobre zorganizované, ale nemyslím, že je pre deti prirodzené sedieť celý deň pred obrazovkami, chýba tam spätná väzba,“ prezradila Jana, ktorá si do školy prišla vyzdvihnúť piataka Jurka (11) a druháčku Stellu (7).

Po sobotňajšom testovaní do lavíc zasadli aj žiaci druhého stupňa na škole v Orave. „Záleží nám na každom dni, ktorý môžu žiaci stráviť v škole pri prezenčnej výučbe,“ uviedlo vedenia školy v obci Mútne (okr. Námestovo). „Po nekonečných týždňoch dištančného vzdelávania ako jedna z mála škôl otvoriť 10 tried druhého stupňa,“ dodala škola. Otestovaní študenti sa tak od pondelka začali učiť podľa platného rozvrhu pred dištančným vzdelávaním. Otázne je, čo bude so žiakmi, ktorí sa naďalej vzdelávajú dištančne a čo sa stane v prípade, že sa v otvorených školách začne šíriť COVID-19?

Ako má vyzerať testovanie