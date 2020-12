Najdlhšie slúžiaci sládok ide do dôchodku: Ján strávil v pivovare vo Veľkom Šariši 40 rokov

Prežil tu najkrajšie roky života a nikdy naň nezabudne.

Najdlhšie slúžiaci sládok v slovenských pivovaroch Ján Čerkala (58) končí po 40 rokoch vo svojej funkcii. Muž, ktorý mal obrovskú zodpovednosť svojím podpisom na etiketách všetkých pív vyrábaných vo Veľkom Šariši (okr. Prešov) ručí pred zákazníkmi za ich kvalitu. Ako si spomína na začiatky a na čo sa na dôchodku teší najviac?

Ján (58) pôvodne išiel do pivovaru len na brigádu. „Ukončil som gymnázium a nevzali ma na vysokú školu. Tak som sa prihlásil do pivovaru s tým, že tam budem dočasne. A dočasne znamenalo 40 rokov. Samozrejme, že som si medzitým aj doplnil vzdelanie na pivovarníckom inštitúte v Mníchove,“ vysvetlil. Začínal ako sladovník a postupne prešiel deviatimi funkciami.

Za kvalitu piva je však zodpovedný od roku 1996. Za svoj najväčší úspech považuje, že sa aj vďaka kvalite piva podarilo udržať pivovar pri živote. „Nastúpil som ešte za socializmu. Vtedy bolo na Slovensku 14 veľkých pivovarov. Dodnes sa udržali len štyri. Pivovar Šariš je medzi nimi,“ vraví pyšne sládok.

Prišli však aj nepríjemné veci. Mal aj smutnú povinnosť - povedať zamestnancom Topvaru v Topoľčanoch, ktorý bol prepojený so Šarišom, že u nich sa výroba končí. „Stalo sa nám v minulosti napríklad aj to, že sme museli vypustiť 600 hektolitrov piva, lebo sa do neho pre technickú poruchu pretlačil sanitačný roztok, či to, že sme omylom vypustili hektolitre piva do kanála, lebo si kolega pomýlil ventily... Najdôležitejšie však je, že sa nám konštantne podarilo udržať rovnakú kvalitu piva. Dbáme na pôvodné receptúry. Pivár na rozdiel od vinára očakáva, že dostane vždy to isté a teší sa na ten produkt, na ktorý je zvyknutý,“ vysvetlil Ján. Ten sa nevie do­čkať toho, že na dôchodku bude opravovať motorky.

Zaujímavosti o pivovare

- V lete odchádza z pivovaru 100 kamiónov denne.

- Počas koronakrízy vyliali do odpadu pod dohľadom colníkov pivo v hodnote 2 miliónov €.

- Od otvorenia pivovaru v ňom vyrobili 40 miliónov hektolitrov piva.

Jánova kariéra