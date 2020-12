Pole pod Tatrami vydalo starodávny poklad: Aha, čo vyorali pri Jánovciach

Našli vzácne predmety. Pri oraní v obci Jánovce, nachádzajúcej sa pod Tatrami, objavili vyše 800 historických artefaktov starých približne 2 000 rokov.

Na pole zavolali archeológov a tí sa nestačili diviť, čo zo zeme vydoloval pluh. „Škála predmetov nájdených na poli je rozmanitá. Sú tu bronzové spony a iné súčasti odevov, šperky z kovu, zo skla a z keramiky či hlinené úlomky. Predpokladáme, že ich bude viac,“ potešil sa unikátnemu nálezu Dominik Repka, archeológ z univerzity z Nitry.

„Najvzácnejšia bola sedemcentimetrová soška, ktorej chýba časť ruky. Je to zrejme keltský bôžik. Zhotovenie ju datuje do obdobia 450 rokov pred naším letopočtom až 200 rokov nášho letopočtu. Ide o muža z bronzu so zlatými očami. Je to unikátny nález,“ doplnila archeologička Mária Hudáková s tým, že má nevyčísliteľnú hodnotu.