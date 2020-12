Niektorí na Vianoce zavrú, iní uvoľnia opatrenia: Taliani musia hromžiť!

Vianoce sa blížia, no koniec pandémie je stále v nedohľadne. Európske krajiny zvažujú, aký režim zvoliť na sviatky.

Každý zo štátov sa k problému s vírusom stavia inak. Nemci, Poliaci či Taliani tento rok pre obmedzenia svoje vzdialené rodiny vôbec neuvidia. Angličania sa vďaka očkovaniu možno dočkajú voľnejších sviatkov bez obmedzení.

Taliansko zakáže cestovanie

Krajina aktuálne zaznamenáva viac ako 500 úmrtí denne, čo je viac než v marci tohto roka. Aj z toho dôvodu vláda takmer všetko pozatvárala a v čase od 21. decembra do 6. januára bude platiť zákaz cestovania medzi jednotlivými regiónmi. Aby toho nebolo málo, od Štedrého dňa po Druhý sviatok vianočný nesmú ľudia opustiť miesta svojho bydliska. Iba ak kvôli práci či zhoršenému zdravotnému stavu.

Británia začína očkovať

Azda najviac je momentálne krajina spájaná s masívnym očkovaním, ktoré sa začína dnes. Po celonárodnom lockdowne prešli od začiatku decembra na trojstupňové delenie opatrení v jednotlivých oblastiach. Pre prvý stupeň platia mierne opatrenia, pre druhý prísnejšie a pre tretí veľmi prísne opatrenia. Počet obetí v krajine totiž už prekročil 61 000. Počas Vianoc príde k zmierneniu opatrení. Budú sa môcť spojiť až tri domácnosti, no nesmú sa miešať s nikým ďalším, ani navštíviť bary či reštaurácie.

Rakúsko sa uvoľňuje

V nedeľu sa v Rakúsku po mesiaci skončil lockdown, po ktorom nasledovala vlna uvoľňovaní opatrení. Hoci hotely a reštaurácie zostávajú do 7. januára zatvorené, zelenú dostali obchody, kaderníctva, či múzeá a knižnice. Paradoxne, obľúbené divadlá zostávajú zatvorené. Od 24. decembra sa najmä pre domácich otvoria lyžiarske strediská. Rakúska vláda spustila v piatok dobrovoľné testovanie v niektorých regiónoch, ktorého sa za dva dni zúčastnilo 300-tisíc ľudí. Testovanie je súčasťou ich stratégie v zamedzení šíreniu vírusu, ktorý v krajine usmrtil už viac ako 3 800 ľudí.

Nemecko dá pauzu na Vianoce

Krajina mala už viac ako 1,1 milióna pozitívnych. Z toho dôvodu tu platia tvrdé obmedzenia až do 10. januára. Jedine obchody či školy sú otvorené. Na zábavu a stravovanie mimo domu môžu Nemci zabudnúť. Vláda však nechce obyvateľom odoprieť vianočnú atmosféru, a preto medzi 23. decembrom a 1. januárom príde k zmierneniu. Spolu sa bude môcť stretnúť maximálne 10 osôb.

Česko rieši, čo ďalej

Vláda rozhoduje o opatreniach podľa ich 5-stupňového protiepidemiologického systému (PES). Od 3. decembra je krajina na treťom stupni, čo znamená benevolentnejšie opatrenia. Otvorené sú obchody, reštaurácie či hotely. Lyžiarske strediská by sa podľa ministra zdravotníctva Blatného mali otvoriť 18. decembra. Počet prípadov sa však v posledných dňoch začal opäť mierne zvyšovať. Opäť tak hrozí návrat k prísnejším opatreniam. Premiér Andrej Babiš chce požiadať o predĺženie núdzového stavu.

Francúzsku sa pomaly končí lockdown

Francúzsku sa pomaly končí lockdown

Lockdown v krajine platí už od konca októbra a bez zmeny zostane až do 15. decembra. Pred Vianocami ho vystrieda zákaz vychádzania od deviatej večer do siedmej ráno. Francúzi tak budú môcť slobodne navštíviť obchody, divadlá či kiná. Večierka nebude platiť na Štedrý deň a Silvester. Školy a reštaurácie sa otvoria najneskôr do 20. januára pod podmienkou, že denný prírastok infikovaných bude pod 5 000. Bary, kaviarne a nočné kluby zostávajú zatvorené na neurčito.

Poľsko má zavreté aj školy

Celkový počet prípadov od vypuknutia pandémie je už 1 067 870. Smutný je aj počet 20 181 úmrtí, s ktorým je Poľsko po Taliansku, Francúzsku a Španielsku štvrté v rámci EÚ. Od začiatku novembra tu platia prísne karanténne nariadenia, ktoré sa potiahnu až do konca decembra. Zatvorené zostávajú naďalej divadlá, fitnescentrá, bary aj reštaurácie. Školy plánujú otvoriť od polovice januára.