Dcéra maestra Dominika opäť šokuje: Gott († 80) má utajovaného syna!

Nový dedič?! Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (47) sa vrátila z Fínska, kde sa chcela rozviesť s hudobníkom Timom Tolkkim (54).

Nakoniec sa rozhodli dať vzťahu ešte šancu. Na blondínku sa toho za posledné obdobie poriadne valí, a dokonca si chcela siahnuť na život. Momentálne je naspäť v Česku a tentoraz šokovala vyjadrením, že má utajovaného súrodenca. Gott by tak mal okrem štyroch dcér aj syna. Život Dominiky Gottovej je ako na húsenicovej dráhe. Jeden problém totiž strieda druhý. Blondínka sa len nedávno vrátila do Česka a opäť šokuje. Podľa jej slov získala potvrdenie, že má brata a jej zosnulý otec má mať teda údajne aj syna.

„Myslela som si to dlho a teraz mi to blízka osoba potvrdila, že mám brata. Meno tej osoby hovoriť nebudem, ale verejnosť by to mala vedieť,“ priznala českému portálu super.cz Gottová. K tomu, že by mala mať súrodenca, sa nevyjadrila prvýkrát. O svojom údajnom bratovi prehovorila aj v knihe Posledné roky s Karlem. Dcéra Karla Gotta († 80) stále prežíva búrlivé obdobie. Vo Fínsku sa pokúsila spáchať samovraždu, ktorej zabránil jej manžel Timo.

Manželia sa rozhodli nakoniec stiahnuť aj žiadosť o rozvod, no hrozilo im, že zostanú na ulici. Nakoniec sa na nich usmialo šťastie a dostali sociálny byt v Helsinkách. Dôvodom návratu Dominiky do Česka majú byť pracovné veci, vianočné sviatky a uvidí, čo bude ďalej. „V Českej republike je bohužiaľ problém, že tu nemám vôbec žiadne súkromie, čo mi zo začiatku nevadilo, myslela som si, že sa s tým naučím žiť. Ale už ma to začíná psychicky vyčerpávať,“ vysvetila Gottová.