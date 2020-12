Fabušová po nehode s Kollárom vo vládnej limuzíne: S golierom na krku a kostýmčekom ako z bordelu!

Nezaprie sa! Misska a modelka Miroslava Fabušová (37) už viac ako mesiac rieši vážne zdravotné problémy.

Tie sa začali po tom, čo sedela vo vládnej limuzíne so šéfom parlamentu Borisom Kollárom (55) a mali autonehodu. Obaja skončili so zraneniami v nemocnici. Sexica sa zo špitála síce dostala skôr, no čaká na termín operácie a bez goliera na krku sa nepohne. To by však nebola ona, keby nepozdravila svojich fanúšikov len v šteklivej spodnej bielizni a nezaželala im šťastné a veselé! Fabušová hlási veľmi pikantný návrat!

Fabušovú všetci poznajú ako sexi kosť, ktorá vôbec nemá problém ukázať svoje prednosti. A inak to nie je ani teraz, keď je v domácej liečbe po vážnej autonehode. Misska totiž predviedla svoje vnady v naozaj šteklivej ružovej spodnej bielizni a táto snímka sa dá nazvať celkom jednoducho - šťastné a veselé... A pikantné Vianoce, vážení! Sexica jednoducho vie, ako zaujať, a určite sa jej to u mužského osadenstva sledovateľov darí.

Ako sa zdá, modelka má čoraz veselšiu náladu a cíti sa lepšie. Na niektorých fotkách totiž odhodila golier, bez ktorého sa ešte donedávna nemohla hýbať. „Po rehábke... Úľava, bez goliera... Minútka. Nemôžem preháňať, ale chcem vás potešiť. Ďakujem za nesmierne množstvo správ a vďaka vám to dám! Keď príde deň operácie, dám vám vedieť, a už teraz viem, že to zvládnem vďaka profesionálom a vďaka vašej podpore,“ zverila sa Miroslava.

Operácia je nutná

Fabušová sedela v štátnej limuzíne spoločne s Kollárom počas zákazu vychádzania. Po vážnej autonehode zostali obaja vážne zranení. „CT ukázalo, že štvrtý stavec bol zlomený a platničky medzi piatym a siedmym stavcom vysunuté. Operácia krčného stavca jednoducho musí byť čím skôr. Teraz z dôvodu COVID-u musím čakať na termín. Budú mi musieť robiť vštep z panvy a dávať ho do krku,“ vysvetlila len pár dní dozadu Novému Času sexica, ktorá však stále trpí. „Bolesti mám, nemôžem spávať. Chodím aj hýbem rukami. Miechu to minulo o milimetre, ale tá operácia je nevyhnutná,“ dodala Fabušová.