Toto autu v zime nerobte: 7 vecí, na ktoré si musíte dať pozor

To, že zimné pneumatiky sú povinnosťou a aj to, že vodič by mal svoju jazdu prispôsobovať poveternostným podmienkam, vie asi každý.

No k niektorým zlozvykom sa vodiči stále vracajú. Nový Čas prináša zoznam najdôležitejších vecí, ktorým sa v zime treba vyhnúť, ak chcete, aby vám auto vydržalo čo najdlhšie.

Horúca voda ako rozmrazovač

Ak rozmrazíte čelné sklo horúcou alebo vlažnou vodou, riskujete prasknutie skla. Rôzne mikrotrhliny sa v dôsledku extrémnych rozdielov v teplote začnú šíriť a napätie v skle vzrastie niekoľkonásobne. Výsledkom tak nebude čisté sklo, ale prasknuté, ktoré treba okamžite vymeniť. Nie je to lacná záležitosť. Na odstránenie namrznutej vrstvy nie sú vhodné ani kreditky či staré CD. Ich hrany sú ostré a spolu s ľadom odstránia z auta aj ochrannú vrstvu. Posledný tip. Nepoužívajte ani stierače na odstraňovanie námrazy, zbytočne ich ničíte.

Vysoké otáčky, krátke trasy

Najmä v zime trvá dlhšie, kým ložiská a mazané povrchy dosiahnu optimálnu pracovnú teplotu. Kým pohyblivé súčasti motora nie sú dostatočne zásobované olejom, opotrebenie je vysoké. Nepretržité cesty na krátku vzdialenosť sú preto pre motor extrémne škodlivé. Dokonca aj vysoké otáčky natrvalo poškodzujú motor počas fázy chodu za studena. Na jednej strane je problémom pomalé a nedostatočné mazanie, na druhej strane aj rýchle, ale nerovnomerné zahrievanie jednotlivých komponentov. To tiež vedie k zvýšenému opotrebovaniu motora.

Ignorujeme predumytie

Auto a soľ sa nemajú radi. Aby ste predišli zbytočnému pôsobeniu soli na podvozok a karosériu, mali by ste auto čo najčastejšie umývať. Každý, kto na to použije autoumyváreň, by mal vykonať aj tlakové predumytie auta. Niekedy tento úkon vykoná obsluha, niekedy je to súčasť automatickej linky. Dôležité je predumytie preto, lebo na laku sa usadila špina a soľ, ktorá zanáša vrstvu farby, ak sa pred použitím predumytia neodstráni prúdom vody, pôsobí na lak ako šmirgeľ.

Nenatierame tesnenia

Ak zabudnete chrániť gumové tesnenia na dverách a oknách, primrznú vám. Na ochranu je najlepší silikónový, alebo ak nemáte nič iné poruke, tak stačí aj jelení loj, ktorý už nepoužívate na pery. Predídete tak poškodeniu, keď máte dvere namrznuté a ponáhľate sa, poškodíte gumové tesnenie. Ak sa oňho staráte, predĺžite jeho životnosť. Tento úkon je dôležitý, najmä ak máte staršie auto.

Namáhanie batérie

Svetlá, stierače skla, časté vykurovanie vyššou intenzitou ventilátora, vyhrievanie zadných okien a vyhrievania sedadiel - v zime musí batéria a alternátor vykonávať mimoriadne tvrdú prácu. Najmä ak jazdíte na kratšie vzdialenosti, môže sa stať, že batéria nakoniec vypovie službu. Preto ak jazdíte na kratšie vzdialenosti, myslite na občasné dobitie batérie. Ak na to budete kašľať, vypomstí sa vám to. Ak nechcete čakať na prvú poruchu, môžete dať batériu otestovať v servise, alebo si ju premeriate sami. Mimochodom, na to, aby alternátor batériu poriadne dobil, mali by ste jazdiť zhruba 2 hodiny.

Zlá zmes v ostrekovači

Aby ste si zachovali jasný výhľad v zime, do nádržky ostrekovača patrí nemrznúca zmes. Opäť triviálna vec, na ktorú mnohí vodiči nemyslia, respektíve ju často ignorujú. Najmä ak sa vydávajú na dlhšiu trať a v nádobke majú iba destilovanú vodu alebo slabú zmes. Tá zamrzne a ostrekovače nefungujú. Tí, ktorí tak robia, riskujú nielen škodu, ale aj pokutu za nedostatočne očistené sklo/sklá. Ideálna je zmes až do mínus 25 stupňov Celzia ak idete na lyžovačku na hory a chcete si byť istí, že všetko bude v poriadku.

Zanedbané sucho

Pred nástupom do auta by ste mali očistiť sneh najmä z topánok, inak sa do vozidla dostane vlhkosť. Čím viac je vlhkosti v aute, tým horšie. Istému množstvu sa však nedá úplne vyhnúť. Riskujete zahmlievanie okien, plesne a hrdzu. Preto pravidelne vetrajte a interiér výrazne zahrievajte. Klimatizačný systém totiž vzduch vysušuje. Preto by ste ju mali používať aj v zime, hoci to zdanlivo nedáva význam. Takisto vyberte mokré textilné rohože a dajte ich uschnúť. Spravidla má zmysel ich v zime vymeniť za gumené.