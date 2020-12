Žampa po životných výkonoch: Fanúšikom a neprajníkom odkázal toto

Slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa potvrdil súčasnú skvelú formu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po sobotňajšom siedmom mieste obsadil 30-ročný Tatranec ôsmu priečku v pondelkovom druhom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom stredisku Santa Caterina Valfurva.V Top 10 bol v tejto najtechnickejšej disciplíne predtým len raz (9.) a to ešte pred 8 rokmi v rakúskom Söldene.

V pondelok mu premiérové pódiové umiestnenie ušlo o 26 stotín. Pripísal si ďalších 32 bodov, celkovo má na konte 71 a v klasifikácii disciplíny mu patrí jedenásta priečka, v celkovom poradí SP je pätnásty.

"Ďalší 'obrák' a druhá top10 za sebou, dnes ôsme miesto v extrémne vyrovnaných pretekoch. Ďakujem celému tímu, trpezlivosť a zodpovedná drina najmä v dni, keď to nejde, iba ukazuje to, že vo vrcholovm športe musíš vydržať a veriť, že na to máš, aj keď ti už nikto neverí," napísal slovenský reprezentant na svojom profile na instagrame.