Draisaitl je spokojný a pripravený: V Capitals mu však dovolia spraviť už len tri prestupy

Peter Draisaitl sa v pondelok 7. decembra stal oficiálne novým trénerom hokejistov iClinic Bratislava.

Práve v tento deň oslávil 55 rokov, no ako poznamenal na tlačovej besede, oslavy pôjdu stranou. Jeho úlohou je pomôcť klubu k lepším výkonom a dostať ho vyššie v tabuľke.

Draisaitl je rodák z českej Karvinej a hoci hráčsku kariéru začal v Slezane Opava, zvyšok už odohral v Nemecku. Obliekal si dresy Adleru Manheim a Kölner Haie, s ktorým získal majstrovský titul v roku 1995, pôsobil aj v Essene a Oberhausene. Za nemeckú hokejovú reprezentáciu odohral 146 zápasov, bol na siedmich MS a troch ZOH. Trénerskej kariére sa päťdesiatpäťročný kouč venuje 20 rokov, v Česku viedol HC Mountfield v Českých Budějoviciach a po jeho presťahovaní aj v Hradci Králové, trénoval tiež Dynamo Pardubice. V rokoch 2017 až 2019 viedol Kölner Haie a v uplynulej sezóne HC Košice.

"Pred vami stojí veľmi spokojný človek. Bol som veľmi dlho bez hokeja, bez zimáku, bez kabíny. Som rád, že sme sa s pánom Pašekom dohovorili. Tento projekt ma veľmi zaujíma a rovnako aj liga a budúcnosť klubu. Veľmi sa na to teším. Chceme sa niekam dostať, vieme ako, ostatné sa uvidí," povedal Draisaitl na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Bratislavčania figurujú v IHL po 17 odohratých zápasoch na predposlednej desiatej priečke v tabuľke, doposiaľ získali 17 bodov. V uplynulých deviatich zápasoch prehrali sedemkrát. Na konci novembra preto klub ukončil spoluprácu s Rostislavom Čadom. "Chceme sa dostať na vyššie priečky. Všetci sa musíme prispôsobiť, sme v lige prvý rok, musíme urobiť nejaké rozhodnutia. Musíme nazbierať čo najviac bodov, chceme sa kvalifikovať do nadstavby," dodal Draisaitl.

V nadnárodnej Ice Hockey League je počas sezóny obmedzený počet transferov, Bratislavčania majú ešte k dispozícii tri. Už v najbližších hodinách by mal klub posilniť zámorský hráč. "Hovoríme o tom a chceme ešte tím posilniť čo najlepšie. My vieme, že sa to nedá len tak, máme obmedzené prestupy, ale máme ešte tri, ktoré teoreticky môžeme využiť. Uvidíme. Ale asi môžem povedať, že plánujeme tím doplniť," uviedol nový tréner klubu.

V klube by mal pokračovať aj Maxim Čajkovič, ktorý do tímu prišiel na konci septembra. Pred týždňom však skončil, keďže sa pripravoval s reprezentáciou SR do 20 rokov na nachádzajúce MS. Róbert Petrovický ho však v piatok vyradil z tímu pre hrubé porušenie športových a ľudských hodnôt. "Max u nás pracoval veľmi dobre a pokorne a nebol ani jeden náznak zlého správania. Momentálne sa musíme ešte dohodnúť s jeho materským klubom. Verím, že medzi nami bude čo najskôr. Chceme sa ešte posilniť na každom poste," povedal riaditeľ klubu Dušan Pašek.

V šľapajach Petra Draisaitla pokračuje syn Leon, ktorý v uplynulej sezóne NHL získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hokejistu základnej časti. Zároveň mu udelili aj trofej Teda Lindsaya pre najcennejšieho hráča podľa hlasovania samotných hokejistov. Fanúšikovia klubu v internetovej diskusii vyjadrili želanie, aby sa prišiel rozohrať na Slovensko pred začiatkom NHL. "To je vylúčené, pretože už sa pýtal na to, či by mohol začať v nemeckej DEL v drese Kolína. Ale zakázali mu to. Ale veľmi sa zaujíma o kluby, ktoré trénujem, on už aj pozná všetkých hráčov tu v Bratislave, ja ešte nie," uzavrel s úsmevom Draisaitl.

Bratislavčania sa najbližšie predsatvia v utorok vo Villachu, o tri dni neskôr doma privítajú hokejistov Klagenfurtu.