Tatar čaká na telefonát, neistá je sezóna aj nová zmluva: Čo vie o plánoch vedenia NHL?

Je v neistote, ale udržuje sa vo forme a čaká na informáciu, kedy sa začne nový ročník NHL.

Aké máte aktuálne informácie o štarte nového ročníka NHL?

- Zatiaľ nič konkrétne, všetci čakáme, čo sa bude diať. Nie je to ideálna situácia, lebo sme stále v neistote, ale nič sa nedá robiť. Je to biznis.

Pôvodne sa hovorilo o dátume začiatku súťaže 1. januára?

- Áno, ale už teraz je jasné, že tento termín je nereálny.

Čo podľa vás vedenie NHL rieši, než oznámi termín štartu?

- Tých vecí je isto viacero. Určite rozdelia tímy do určitých skupín, bude takisto kanadská vetva mužstiev a ostatné kluby budú v skupinách tak, aby sa nemuselo ďaleko cestovať. Myslím si, že sa neodohrá ani kompletná základná časť, nebude už na to priestor. Takže uvidíme, ako to dopadne.

Takže nemyslíte si, že sa sezóna začne v bubline?

- To isto nie, ako som vravel, mužstvá budú prerozdelené do určitých skupín z dôvodu hygienických opatrení.

Kedy sa máte hlásiť v Montreale?

- To tiež neviem. Ten telefonát môže prísť hocikedy, a ak príde, tak sa musím zbaliť a odletieť.

Takže neviete, či budete tráviť sviatky doma, alebo v Kanade?

- Presne tak, som v neistote, ale to sú všetci hráči.

Vám po sezóne vyprší 4-ročný kontrakt s Montrealom. Už vediete rokovania o novej zmluve, či budete chcieť ísť v lete na trh s voľnými hráčmi?

- Myslím si, že ak sa sezóna rozbehne, tak príde aj na túto tému. Na jednej strane ma aj láka vyskúšať si trh s voľnými hráčmi, ale mám už aj veľký vzťah k Montrealu. Opäť to bude biznis, takže nechajme sa prekvapiť.

Momentálne ste v akej fáze prípravy?

- Trénujem, udržujem sa v kondícii, aby som bol pripravený, keď nás zavolajú do kempov.

Keby sa štart nového ročníka naťahoval, tak je šanca, že sa rozohráte v Európe?

- Je to jedna z alternatív, ale opäť bude závisieť od Montrealu, či mi umožní hrať v Európe. A potom aj to, či daný klub zaplatí za mňa poistku v prípade zranenia.

Dres od Alabu k narodkám

O hokejovom reprezentantovi Tomášovi Tatarovi je známe, že je vášnivým futbalovým fanúšikom. Jeho obľúbeným klubom je nemecký tím Bayern Mníchov. „Akurát mi dorazil podpísaný dres od hráča Bayernu Davida Alabu. Dal mi to kamarát k tridsiatke. Mám viacero dresov i podpisov od hráčov Bayernu, ktorým fandím, a bol som viackrát aj na ich zápasoch v Mníchove,“ prezradil Tomáš.