Chcete byť fit? Dajte si kyslú kapustu!

Vianoce bez kapustnice? Pre mnohých Slovákov nepredstaviteľné! Jej vôňa naplní naše domovy sviatočnou pohodou. Ak ste si kvasenú kapustu nenaložili do súdka doma, vyskúšajte tú z Kauflandu. Slovenskí dodávatelia ju pripravili podľa tradičného receptu.

Vitamínová bomba

Všeliek, babičkina superpotravina, ale aj bomba pre zdravie – takéto a mnohé iné prívlastky dávame kyslej kapuste. Je to totiž skvelá zelenina, ktorá prospieva nášmu organizmu a posilňuje imunitu, čo práve v tomto období veľmi potrebujeme. Je bohatým zdrojom vitamínu C,E, vitamínov skupiny B, K a nájdeme v nej tiež železo, fosfor, flór, horčík aj draslík. Teda preto tá vitamínová bomba... Možno ste to nevedeli, ale obsahuje aj laktobacily, takže je to výborné prírodné probiotikum. Všetkých, ktorí dbajú na správnu líniu, zaiste poteší informácia, že kyslá kapusta patrí aj k požieračom tuku a navyše dokonale očistí organizmus od škodlivých látok. Dá sa povedať ešte viac? Určite áno, podstatné však je, že by sme mali práve kyslú kapustu pravidelne zaradiť do svojho jedálneho lístka. Osobitne v týchto sychravých a chladných dňoch, keď na nás za každý rohom číhajú chrípka a vírusové ochorenia.

Druhá najobľúbenejšia zelenina

Hoci by sme podľa odborníkov na zdravú výživu mali jesť čo najviac ovocia a zeleniny – k nim patrí aj kapusta - čísla hovoria o opaku. Podľa nich zaraďujeme do svojho jedálneho lístka zeleniny stále menej.

„Spotreba čerstvej zeleniny na obyvateľa bola vlani 74,7 kg, čo je oproti roku 2018, žiaľ, menej o 2,7 kg,“ konštatuje Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska. „Špeciálne o kapuste platí, že je druhou najobľúbenejšou zeleninou Slovákov – každý z nás jej ročne skonzumuje okolo 16 kg, či už surovej alebo kvasenej. Prvé miesto patrí paradajkám.“

Určite stojí za zmienku, že na pestovanie kapusty máme výborné geografické podmienky, pestovali ju už naši prastarí rodičia. Pri dobrom počasí teda môžu naši farmári zozbierať bohatú úrodu. Od pestovateľov sa cez odbytové organizácie dostanú čerstvé hlávky na pulty obchodných reťazcov. Alebo aj k spracovateľom, akým je napríklad Kapustáreň v Bernolákove, ktorá dodáva kyslú kapustu do siete predajní Kaufland.

Otvoriť galériu Zdroj: Adobe Stock

Zo slovenskej Kapustárne

„Našu kvasenú kapustu robíme prakticky tak, ako kedysi dávno doma – teda podľa tradičného slovenského receptu. Okrem kapusty do nej dávame soľ, rascu, bobkový list a kus poctivej roboty. Potom ju necháme kvasiť – v lete asi šesť týždňov, v zime desať,“ vysvetľuje Mária Kesjarová, majiteľka bernolákovskej Kapustárne. Medzi slovenskými dodávateľmi Kauflandu sú nováčikom, kvasenou kapustou predajne zásobujú od jari tohto roka. „Je to prvý obchodný reťazec, s ktorým sme začali spolupracovať. Verím, že zákazníci budú spokojní - kvasenú kapustu, čalamádu a iné produkty vyrábame už celých 25 rokov, takže skúseností máme dosť.“

Spoločnosť Kaufland v rámci podpory slovenských dodávateľov nakupuje zeleninu a ovocie prioritne zo skleníkov, sadov a polí slovenských producentov.

„Na našich pultoch nájdete zeleninu a ovocie od 200 slovenských pestovateľov, ktorí nám ročne dodajú v priemere 25 miliónov kg zeleniny,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kauflandu. „Sme radi, že im môžeme zabezpečiť stály odbyt, ktorý je pre nich veľmi dôležitý najmä v tomto zložitom období ovplyvnenom pandémiou.“

Sezóna kyslej kapusty je teraz v plnom prúde, aj keď – ako hovorí odborníčka z Kapustárne – v obchode ju kúpite po celý rok. Preto by sme si ju mali dopriať aj po Vianociach, v januári, februári... Nielen pre posilnenie imunity, ale jednoducho preto, že z nej môžeme pripraviť mnoho chutných jedál, ako napr. koložvársku kapustu alebo tradičné kapustové fliačky.