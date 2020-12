Už tento týždeň sa bude na niektorých školách testovať kloktaním: Je to presnejšie ako antigénové testy

Tento týždeň by sa na niektorých školách mali deti testovať na COVID-19 kloktaním.

Po pondelkovom rokovaní vlády to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Rodičia by si podľa jeho slov mohli vybrať, či svoje dieťa dajú týmto spôsobom otestovať. Dodal, že uvedené testovanie je presnejšie ako antigénové testy. Testovanie kloktaním bude vhodné skôr pre regióny, v ktorých je nižšia zamorenosť, malo by byť organizované pod záštitou primárky infektológie Ľudmily Košťálovej.

Matovič uviedol, že uplynulý víkend, teda 5. a 6. decembra, boli s vedomím Úradu vlády SR otestované Základná škola (ZŠ) Mútne na Orave, ZŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva v Trnave, ZŠ Besst aj gymnázium Besst v Trnave. Na Súkromnej odbornej škole Trebišov bolo otestovaných najviac žiakov, a to 515, čo predstavuje 93 percent žiakov školy. Otestovaní boli aj žiaci troch škôl v Starej Ľubovni a ZŠ v Spišskom Hrhove.

„My dnes už tú celú agendu odovzdávame ministerstvu školstva. Ukázali sme, že sa to dá, že sa netreba obávať,“ povedal premiér.