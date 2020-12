Tajným hosťom v relácii Inkognito zvyknú byť väčšinou známe osobnosti zo sveta šoubiznisu, tentokrát to však nie je človek ani zo zábavného, ani zo športového priemyslu. Je to však veľmi známa osobnosť, kvôli ktorej si zrejme zapnú televízor mnohí diváci. A takto ješitne na túto skutočnosť zareagoval Michal Hudák. Samozrejme, myslel to opäť ako vtip, veď kto by rád neprivítal v štúdiu profesora Krčméryho? A to už dnes večer v relácii Inkognito na JOJ-ke.