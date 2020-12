Minister Krajčí komentuje možnosť testovať žiakov kloktaním: Kapacity laboratórií sú obmedzené

Spoločný odber vzoriek v školách formou kloktania je zaujímavá možnosť.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) to povedal pred pondelňajším rokovaním vlády. Vzhľadom na kapacitu laboratórií si to však podľa neho vyžaduje veľmi kvalitnú logistickú prípravu. Bolo by potrebné, ako dodal, pripraviť sa na takúto formu testovania a určiť, ako sa bude uskutočňovať. „Keď sme zvládli celoplošné testovanie, zvládneme všetko,“ dodal.

Pilotný projekt odberu vzoriek kloktaním plánuje na budúci týždeň spustiť predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) na dvoch základných školách. Ako napísal vo svojom profile na sociálnej sieti, epidemiologická situácia súvisiaca s koronavírusom nie je priaznivá, a preto je prezenčná výučba na školách podmienená negatívnym testom na COVID-19 dieťaťa, jeho rodičov a pedagógov.

„Na Slovensku máme šikovných vedcov, s ktorými som posledné dva týždne strávil kopu hodín. A dohodli sme sa, že už v priebehu týždňa spustíme ďalší pilotný projekt - takzvaný poolingový (spoločný) odber vzoriek kloktaním - zatiaľ na dvoch veľkých základných školách (samozrejme, že sa zúčastnia len tie deti, ktoré budú chcieť),“ napísal Matovič.