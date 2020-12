Russell mohol zažiť rozprávkové preteky: O lepší výsledok ho obrali mechanici

Veľa nechýbalo a Veľká cena Sachiru formuly 1 mohla mať pre Brita Georga Russella (22) rozprávkový koniec.

Ten v Mercedese nahradil sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona, ktorý kvôli pozitívnemu testu na koronavírus, nemohol štartovať.

Preteky odštartoval Russell z druhého miesta. Hneď po štarte sa ale posunul pred víťaza kvalifikácie a dočasného tímového kolegu Valtteriho Bottasa do čela.

V 63 kole vyrobili mechanici Mercedesu školácku chybu. Prezuť chceli v Russella i Bottasa naraz, ale zamenili si pneumatiky a tak sa musel v ďalšom kole Russell vrátiť do boxov.

"Kolosálne sme to pobabrali. Zlyhali nám vysielačky v garáži a jedna skupina mechanikov nepočula pokyny. Prišlo auto, nemali inštrukcie a nasadili zlé gumy," vysvetlil šéf Mercedesu Toto Wolff.

Russell sa na trať vrátil na piatom mieste za Bottasom, ktorý si kvôli nevydarenému pit stopu nemohol nasadiť nové gumy a klesol z druhej na štvrtú priečku. Russell sa neskôr dotiahol na druhú priečku za Péreza, ale deväť kôl pred koncom musel kvôli defektu zadnej pneumatiky opäť do boxov. "Stiahli sme ho z bezpečnostných dôvodov. Mohli sme zostať na trati, ale myslím, že sme rozhodli správne," uviedol Wolff.

"Zažil som preteky, kde som prišiel o víťazstvo, ale aby sa to stalo dvakrát v jedných pretekoch. To je jednoducho neuveriteľné," vravel sklamaný Russell. "Dal som do toho všetko, mal som preteky pod kontrolou a aj po tom nepodarenom pit stope som veril, že Sergia doženiem. Som úplne zdrvený, ale aj neuveriteľne pyšný a šťastný za šancu, ktorú som dostal," dodal.

Veľkú cenu Sachiru formuly 1 napokon vyhral Sergio Pérez z Racing Pointu, Russell si za deviate miesto pripísal prvé body a najlepší výsledok v kariére.

Mercedes zaplatí pokutu

Nemecká stajňa Formuly 1 Mercedes musí zaplatiť pokutu 20-tisíc eur za chybu pri výmene pneumatík počas nedeľňajšej Veľkej ceny Sachiru. Mechanici dali na monopost Georgea Russella sadu určenú pre tímového kolegu Valtteriho Bottasa. Informáciu priniesla agentúra DPA.

Podľa vyšetrovania komisárov išlo o nedorozumenie medzi vedením stajne a mechanikmi. Dvadsaťdvaročný Russell, ktorý v pretekoch zastupoval za Lewisa Hamiltona, však o svoje prvé body nepríde.