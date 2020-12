Od výbuchu bytovky v Prešove uplynul rok, sestra Ľudmily († 69): Na balkóne kričala o pomoc

Od dňa, ktorý priniesol toľko bolesti mnohým Prešovčanom, už ubehol rok. 6. decembra 2019 v Prešove na Mukačevskej ulice vybuchol panelák, v ktorom zomreli ôsmi ľudia.

Presne o 12:12 hod. v nedeľu zazneli zvuky zvonov na počesť zosnulých. Počas spomienky odhalili pamätnú tabuľu, autorkou ktorej je jedna z obyvateliek bytovky, Ivana Pančáková (48).

Výtvarníčka bývala na desiatom poschodí a len šťastnou náhodou v čase výbuchu nebola doma. Išla totiž na obed a kúpiť knihu. Na tabuli stvárnila lístky brezy. Tento strom totiž rástol v blízkosti paneláka a bol neodmysliteľnou súčasťou jej okolia.

“Breza bol jednoznačný výber, chránila nás a bola dominantná. Som rada, že súhlasili aj ostatní niekdajší obyvatelia. Som arteterapeut a keď som ju tvorila, bolo to pre mňa očistné,” povedala učiteľka ZUŠ, ktorá listy stvárnila na bronzovej tabuli. Tá bola na mieste umistenená len provizórne. Zatiaľ bude v depozitári. Uvidíme, či bude umiestnená na fasáde novej bytovky, prípadne na väčšom kameni.

“Na bytovku spomínam často. Zahynuli v nej aj moje dve mačičky a pripomenulo mi ich mačiatko, ktoré vybehlo počas spomienky. Ale hocikedy mi napadne, že si spomeniem, čo by som si obliekla, a v tom mi dôjde... Aha, už to nemám,” uviedla Ivana. Na spomienku prišla i Anna Boryová, ktorej na desiatom poschodí zomrela sestra Ľudmila († 69). “Vybuchlo to 12:12 a zomrela o 13.00. Volala o pomoc cez balkón. Zachránili susedu pod ňou aj susedu vedľa nej a ju nechali tak... Neviem prečo...” vzlykala Anna (66). Jej sestra pracovala ako angličtinárka a hovorila s ňou ešte dve hodiny pred výbuchom.

“Volali sme spolu. Rozprávali sme sa spolu desať minút. Napísala básničku. Prečítala ju do telefónu a dohodli sme sa, že mi ju pošle mailom. Ale to už nestihla,” rozcitlivela sa nešťastná najbližšia príbuzná nebohej, s ktorou mala mimoriadne vrúcny vzťah. Denne boli v kontakte minimálne dvakrát. “Bola to úžasná sestra. Mala veľmi dobré srdce. Toto si nezaslúžila. Nedokážem sa s tým vyrovnať. Stále sa mi premieta pred očami všetko, čo sme spolu zažili. Celý život učila. Bola nadšená učiteľka. Každý deň prežívam jej smrť spolu s ňou. Neustále sa mi v hlave premietajú chvíle, ktoré sme spolu strávili,” uzavrela skormútená žena.