Monika Jankovská opäť na výsluchu: Natrie najmocnejších ľudí Slovenska?

Bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú v pondelok krátko pred 9. hodinou ráno priviedli na ďalší výsluch, tentoraz do Bratislavy.

Podľa informácií portálu Topky má vypovedať o trestných veciach, ktoré sa majú týkať mocných ľudí našej krajiny. Má ísť o kauzy mimo akcií Búrka a Víchrica.

Na policajné prezídium na Račianskej ulici dorazil aj Jankovskej advokát Peter Erdős, ktorý portálu potvrdil, že Jankovská tentoraz bude v pozícii svedka a nie ako obvinená.

Bývalý vyšetrovateľ Vachálek o Jankovskej výpovedi: Ľuďom vonku dáva signál!

Jankovskú zadržali príslušníci NAKA v marci spolu s ďalšími sudcami pri policajnej akcii Búrka. Odvtedy bola stíhaná vo väzbe a svoju vinu odmietala.

Zlom nastal až nedávno, keď sa priznala k podplácaniu, prijímaniu úplatku a k zneužitiu právomoci verejného činiteľa a s kriminalistami začala spolupracovať. Pri výsluchu napr. opísala, ako pomáhala Ma­riánovi Kočnerovi ovplyvňovať proces v kauze zmeniek TV Markíza a robila mu spojku so sudkyňou Zuzanou Maruniakovou, ktorá o veci rozhodovala. Aj keď Jankovská priznáva, že im bola prostredníčkou, zároveň odmieta, že by na Maruniakovú z pozície štátnej tajomníčky tlačila, čo by jej pri treste priťažilo.