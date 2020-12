Žúfalá žena v priebehu 20 rokov potratila 14-krát! Jeden príspevok na Facebooku jej zmenil život

Boli zúfalí. Manželia Jo (47) a Jason Scollenovci (49) túžili po vlastnom bábätku, avšak v priebehu 20 rokov Jo potratila 14-krát. Ani jedno tehotenstvo netrvalo viac ako 14 týždňov a začali mať pocit, že sa im to nikdy nepodarí. Stal sa zázrak!

Ako uvádza portál Daily Mail, manželia sa zoznámili v Anglicku v roku 1998 a o dva roky neskôr sa začali pokúšať o bábätko, po ktorom veľmi túžili. „To, že sme chceli mať rodinu a veľa zvierat, bolo niečo, čo nás spájalo,“ povedala Jo, ktorá prvýkrát otehotnela v roku 2000, avšak v siedmom týždni tehotenstva o dieťatko prišla.

A couple who suffered 14 miscarriages finally welcomed their miracle baby after winning a free round of IVF treatment in... Uverejnil používateľ WhatsNew2Day Nedeľa 6. decembra 2020

„Bolo to hrozné. Všetky naše nádeje do budúcnosti tam boli a zrazu sa rozpadli,“ spomína Jo, ktorá strávila v nemocnici týždeň, avšak hneď ako to bolo možné, o dieťatko sa pokúšali znova. Výsledok bol rovnaký.

Manželia sa presťahovali za pokojnejším životom do Španielska a Jo bola odhodlaná podstúpiť testy, aby zistila, prečo nedokáže dieťa vynosiť. Zdravotníci zistili, že má tri typy porúch zrážania krvi a ďalšie imunitné faktory, ako napríklad syndróm chronickej únavy, ktoré môžu mať vplyv na jej tehotenstvo. Keďže nemala problém s počatím, o mimomaternicovom oplodnení vtedy ani nerozmýšľala.

Keď potratila 12.-krát, rozhodli sa pre IVF, za ktoré zaplatili približne 2 000 libier (2 217 eur). Lekári jej nasadili lieky v nádeji, že tentokrát sa to podarí, avšak Jo potratila opäť. „Bola som na pokraji toho, aby som to vzdala,“ spomína Jo. Vtedy, akoby zázrakom, natrafili na súťaž na Facebooku, kde hlavnou cenou bolo jedno bezplatné kolo liečby neplodnosti na Cypre. „Zo zúfalstva“ sa tam prihlásili a medzitým Jo prišla o bábätko aj 14.-krát.

Keď si myslela, že to už nemá zmysel, dozvedeli sa, že v súťaži vyhrali. „Museli sme im zavolať a skontrolovať, či nejde o medzinárodný podvod. Ja som vždy vyhral iba vrece lupienkov," zavtipkoval Jason. V novembri v roku 2018 odcestovali na Cyprus. Nastalo niekoľko komplikácií, a tak sa museli vrátiť o rok neskôr. O 4 týždne sa dozvedeli krásnu správu. Jo bola tehotná!

Lisa pred 13 rokmi porodila dcérku, potom 27-krát potratila: Slová zúfalej ženy vám zlomia srdce

Na každé jedno vyšetrenie chodili poriadne napätí, Jo na seba dávala veľký pozor a lekár ju vyšetroval každých 14 dní. 19. októbra musela podstúpiť urgentný cisársky rez a Jo priviedla na svet vytúženú dcérku Jessicu Rose s váhou 2 585 gramov.

„Aj keď sa narodila, musela som stále kontrolovať, či je naozajstná. Stále nemôžem uveriť, že sa nám to podarilo. Stále ju kontrolujem, ale každý týždeň sa stáva skutočnejšou,“ znejú slová dojatej Jo. Rodina dúfa, že v budúcnosti dá Jessice súrodenca prostredníctvom adopcie.

„Jessica bola snom. Myslím si, že ešte nebolo dieťa, ktoré by bolo tak žiadané ako ona. Kvôli COVID-19 je všetko zatvorené, takže nemôžeme urobiť veľa z tých vecí, na ktoré sme čakali 20 rokov, napríklad vidieť rodinu alebo len ísť nakupovať, čo je srdcervúce. Ale je tu, plná života, a som za ňu vďačná,“ znejú slová dojatej mamičky.