Emma zarába ukájaním sa pred cudzími mužmi: Odpadnete, čo vtedy robí jej snúbenec

Oblečená len v čipkovanej spodnej bielizni sa Emma zvodne usmeje na svojho snúbenca a potom zapne webkameru a predstiera, že sa ukája pred zrakom úplne cudzej osoby. Znie vám to bizarne? Toto je jej skutočná práca.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, 26-ročná Emma Fiely z anglického grófstva Essex vymenila prácu v kancelárii za erotický modeling pred webkamerou. Za týždeň si vie prácou v negližé zarobiť 1 300 libier týždenne (1 430 eur). A čo na to jej snúbenec Daryl Bagg (29)? Podľa jej slov je na ňu nesmierne pyšný.

Snúbenci sa mali v auguste zosobášiť, avšak kvôli pandémii koronavírusu museli svadbu odložiť na budúci rok. Emma sa rozhodla využiť príležitosť a sporí si na svadbu snov tým, že „zvedie“ cudzích mužov online cez webkameru. Emma si nesmierne pochvaľuje a podľa jej slov má vyššie sebavedomie a dokonca sa jej s Darylom zlepšil sexuálny život.

„Bez Darylovej podpory by som to nedokázala. Všetkým o tom rozpráva a je tak hrdý. Počas dňa, keď je Daryl v práci, to robím v spálni a medzi hovormi pozerám televíziu. Večer to zas robím z pohovky a Daryl je zvyčajne mimo záberu na druhom konci, aby som mohla stráviť večer aj s ním. Keď mám hovor, buď pozerá televíziu, alebo hrá Playstation,“ opisuje svoj pracovný deň Emma.

Podľa nej je len na výbere dievčat, či pri práci využijú nejaké erotické pomôcky a či budú úplne nahé. „Ja osobne bývam nahá len od pása hore, a to len z úcty k Darylovi,“ dodala Emma a priznala sa, že si samú seba nikdy nevedela predstaviť robiť niečo podobné. „Stráviť s niekým jednu noc si neviem predstaviť, pretože to je pre mňa príliš emotívna vec a potrebujem sa s tým človek cítiť dobre,“ vysvetlila Emma a dodala, že počas služieb cez webkameru môže robiť len to, čo chce.

Jej prvý hovor s klientom však neprebehol úplne ideálne. „Bola som vystrašená a mala som obavy. Prvý večer, keď som sa prihlásila, sme sedeli s Darylom spolu na pohovke. Mala som na sebe sieťkovaný top a šortky. Na obrazovke sa objavil chlap, ktorý mi povedal, aby som sa vyzliekla. Spanikárila som a hovor zrušila. Pri ďalšom hovore sa muž na druhej strane chcel rozprávať prostredníctvom správ, čo ma upokojilo,“ opisuje svoje prvé dni v práci Emma.

Spočiatku pracovala 2 až 3 hodiny denne, ale počas karantény sa jej ponuky nakopili. Daryl Emmu povzbudil, aby týmto spôsobom pracovala na plný úväzok. „Vždy bolo mojím snom pracovať z domu,“ pochválila sa Emma, ktorá teraz pracuje päť dní v týždni medzi 10:00 a 17:00 a počas vyhradených večerov a vybudovala si klientelu všetkých vekových skupín od učiteľov, lekárov, developerov a farmárov, ktorí milujú jej jedinečný vzhľad.

Nie je to však len o bezstarostnej zábave. Emma pripúšťa, že toto odvetvie môže mať aj odvrátenú stránku a už musela jedného muža nahlásiť na polícii. Napriek všetkému ju Daryl v jej práci podporuje a Emma je odhodlaná pokračovať.