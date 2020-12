Ďalšia prehra Capitals na ľade Dornbirnu: Spackaná presilovka a rýchle góly súpera

Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v nedeľnom zápase 21. kola medzinárodnej Ice Hockey League (IHL) na ľade tímu Dornbirn Bulldogs 2:3.

Capitals prehrali druhýkrát za sebou a v neúplnej tabuľke figurujú na desiatej priečke so ziskom 17 bodov.



Capitals sa dostali do vedenia už v úvode zápasu, keď v 4. minúte skóroval Šedivý. Hostia si držali vedenie až do druhej tretiny. V jej úvode mal veľkú príležitosť Lapšanský, ale Höneckla neprekonal. Bratislavčania vzápätí hrali presilovku, ale nielenže ju nevyužili, domáci dokázali vyrovnať, keď Straka využil chybu v rozohrávke.

Slovenský tím sa mohol vzápätí dostať opäť do vedenia, ale Varga neprekonal brankára súpera. Naopak, v 33. minúte Dornbirn otočil stav. Wogerovu strelu ešte Hamerlík vyrazil, ale Romig z uhla trafil presne. Domáci neotáľali a o 88 sekúnd viedli o dva góly, keď Schnetzer spomedzi kruhov prepálil Hamerlíka. V záverečnom dejstve sa hosťom podarilo skorigovať, ale gól Finna z 43. minúty mal iba kozmetický charakter.

dohrávka 6. kola IHL:: 25. Straka (Macierzynski), 33. Romig (Woger), 34. Schnetzer (Häussle, Magnan) - 4. Hults (Higgs, Šedivý), 43. Finn (Šalka, Buc).: Berneker, Rütz - Florian, Sparer,: 2:3 na 2 min,: 0:0,: 1:0.: Höneckl – MacKenzie, Kaldis, Nilsson, Kokkila, Schnetzer, Magnan – Jevpalovs, Rapuzzi, Yogan – Woger, Brosseau, Romig – Schwinger, Häussle, Macierzynski – Pöschmann, Straka Fröwis - Egger: Hamerlík – Šedivý, Finn, Romančík, Guimond, Boldižár, Bohunický – Fortier, Hults, Higgs – Lapšanský, Bubela, Varga – Miklík, Buc, Šalka – Hudec, Suja, Bezák20. kolo:Graz - Bolzano 1:221. kolo:Villach - Steinbach 1:4