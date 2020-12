Prvá škola v Bratislavskom kraji, kde začali odoberať vzorky: Pri testoch našli 2 pozitívnych

Zatiaľ zostali osamotení. V Bratislavskom kraji sa prvé testovanie, ktoré má zaručiť návrat detí do škôl, uskutočnilo len na jednej Základnej škole v Záhorskej Bystrici.

Ako reagovali rodičia a žiaci, ktorí dobrovoľne podstúpili antigénové testy?! Po súkromnej škole v Trnave a Starej Ľubovni sa včera vo veľkom testovalo aj na Základnej škole na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici. Starosta tejto mestskej časti Jozef Krúpa prezradil, že robia maximum, aby sa deti opäť mohli vrátiť do škôl.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Operatívne sme pripravili testovacie antigénové pracovisko v spoločenskom dome. Deti 5. až 9. ročníka, jeden zákonný zástupca a učitelia sa mohli dať otestovať v nedeľu, ale aj v pondelok a od 12.30 do 16.30 hod.,“vysvetlil Krúpa. Podľa riaditeľky školy Zuzany Kaliarikovej študuje na 2. stupni 268 žiakov. Ak sa k nim priráta jeden zákonný zástupca žiaka a zamestnanci školy, tak by sa malo prísť otestovať okolo 600 ľudí. „Na základe ankety prejavili záujem o testovanie viac ako dve tretiny rodičov,“ uviedla Kaliariková.

Dvaja pozitívni

V nedeľu testy podstúpilo275 ľudí, čo podľa starostu znamená, že zatiaľ jasný výsledok má 50 % žiakov školy. „Pozitívni boli dvaja ľudia. Testovanie však bude pokračovať aj v pondelok. Predpokladáme, že škola sa v utorok otvorí, záujem rodičov bol naozaj veľký,“povedal pre Nový Čas Krúpa. Školy, ktoré patria pod bratislavskú župu, sa od pondelka neotvoria.

Otvoriť galériu Zdroj: Jozef Forro

Riaditelia sa do pondelka majú vyjadriť, či sa zapoja do plošného testovania žiakov. „Podľa výsledného počtu zvolí Bratislavský samosprávny kraj postup, či a kde robiť odberové miesta,“ uviedla hovorkyňa bratislavského župana Lucia Forman. Premiér Igor Matovič v nedeľu oznámil, že od tohto týždňa pilotne spustia na dvoch školách testovací odber vzoriek kloktaním. Postupne by sa táto metóda mohla využívať masovejšie.