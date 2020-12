Dukla natiahla víťaznú sériu, Zvolen vyfasoval od kamzíkov debakel

Hokejisti Dukly Trenčín triumfovali v nedeľňajšom zápase 20. kola Tipos extraligy na ľade HC'05 Banská Bystrica vysoko 5:1 a svoju víťaznú sériu natiahli na päť stretnutí.

Trenčania prišli do Zvolena, kde hrá domáce zápasy Banská Bystrica, so štvorzápasovou víťaznou sériou a s cieľom pripísať si aj piatu výhru. Úvod mali lepší hokejisti spod Urpína, keď v 45. sekunde Vašaš prešiel dopredu nikým neatakovaný a zakončil bekhendom, Valent bol proti a v druhej minúte ho ešte preveril dobrou strelou z medzikružia Šimun.

Hostia pohrozili v presilovke, no Kettunen sa nepresadil, na opačnej strane bol ešte zaujímavý prienik Vašaša, ale na gólmana Dukly znovu nevyzrel. Do vedenia išli v početnej výhode hráči spod hradu Matúša Čáka. Vo ôsmej minúte prestrelil Alderson z kruhu prekvapeného Vaya. Bystričania potom nevyužili takmer dvojminútovú presilovku piatich proti trom. Faško-Rudáš neuspel z medzikružia a Lamper neprehodil puk cez betón Valenta. V ďalšej presilovke Breton neskóroval pred odkrytou svätyňou súpera. Hostia pohrozili Bezúchom, Vay zasiahol i so šťastím.

V strednom dejstve ovládli najprv hru trenčianski hokejisti. Na 0:2 zvýšil v 21. minúte Kettunen v páde zblízka povedľa betónu maďarského brankára v službách HC '05, predchádzala tomu šikovná prihrávka Aldersona. Následne to skúšal Okuliar na neistého Vaya, no pokoril ho až v 25. minúte strelou od modrej Ackered. To už sa bystrický brankár po veľmi lacnom treťom góle porúčal na striedačku a nahradil ho Gajan. Slováci hlásia ďalší odchod z bubliny: Mladý hokejista skončil v nemocnici

Ten do prestávky nemal veľa práce, pretože Okuliar mieril v šanci vedľa žrde a jeho spoluhráči hrali zväčša presilovky. A to tri v rade, dokonca trinásť sekúnd o dvoch hráčov, no mali iba jedinú vážnejšiu príležitosť, v ktorej Drew preveril Valenta. Napokon to Bystričanom vyšlo v 39. minúte už v hre piatich proti piatim. Petrinec vystrelil spoza kruhu a tečovaný puk skončil medzi žrďami. Obranca "baranov" tak zaknihoval premiérový gól v najvyššej súťaži.

Tretie dejstvo začali aktívne hostia, ale teč Valacha či strela Rehuša si cestu medzi žrde nenašli. Následne ožili "barani" a Valent sa v bránke rozhodne nenudil. Zasahovať musel po prieniku Winquista a veľmi dobrých koncovkách Giertla, Lampera, Misteleho a Šimuna.

V 50. minúte dostala Dukla výhodu presilovky o dvoch hráčov v trvaní 79 sekúnd a využila ju. Po teči Hecla sa puk od žŕdky odrazil pred Kettunena a ten sa nemýlil – 1:4. Banskobystričania sa však nevzdávali a naďalej útočili, strieľali, lenže mali aj smolu, pretože najprv Breton opečiatkoval ľavú žŕdku a vzápätí Winquist hornú. Trenčanom sa potom nepríjemne zranil kapitán Starosta, ktorý nastúpil na druhý zápas po predchádzajúcom vyliečenom zranení.

Navyše jeho tím hral následne v oslabení, no ubránil sa, dve šance zblízka nevyužil Šimun. Posledné slovo v zápase mal po peknej kombinácii v 58. minúte Sádecký, skóroval do odkrytej bránky po tretej asistencii v zápase od Mareka Hecla – 1:5. Dostala vyhadzov: Krásna futbalistka doplatila na uniknuté videá Hokejisti Popradu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 20. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen vysoko 9:2 a upevnili si pozíciu na čele tabuľky.



Poprad, ktorý v posledných dvoch dueloch inkasoval od Košíc až 11 gólov, sa doma proti Zvolenu rozbiehal veľmi pomaly. "Kamzíkom" vyšla prvá pekná akcia až v 11. minúte a hneď z toho bol gól. O otvorenie skóre sa postarala štvrtá formácia. Bjalončík prestrčil prihrávku cez brániacich hráčov na voľného Matúša Paločka a ten poslal puk do odkrytej časti bránky.

Hostia vyrovnali po kurióznej situácii. Odrazený puk sa po veľkom oblúku skĺzol za chrbát brankára Vošvrdu až napokon skončil v sieti. Pri vyrovnaní hostí bola posunutá konštrukcia popradskej brány a preto sa ešte telefonovalo. Videorozhodca po konzultácii zásah Zvolena odobril. Do kabín išli s tesným vedením napokon Popradčania. Tretí útok domácich si vymieňal puk za bránou Rahma až prišla prihrávka Taviho popred bránkovisko a Zagrapan sa z ostrého uhla nemýlil - 2:1.

Už po pár sekundách druhej tretiny šli podtatranci do dvojgólového trháku. Hatala chyboval v rozohrávke, ktorú vystihol Vandas. Individuálna akcia mu síce nevyšla, ale zo situácie profitoval Handlovský. Hostia si vyberali slabšie chvíľky. Jednu z nich potrestal v presilovej hre pohotový Livingston. Ako sa dá zahodiť nemožné, predviedol v 26. minúte Skokan po Haščákovom priťuknutí. V ďalšom priebehu sa hra upokojila. Hostí mohli vrátiť do zápasu ponúknuté presilové hry, ktoré ale nezahrali ideálne. Trest preto prišiel v samom závere druhého dejstva. V presilovej hre zvýšil na priebežných 5:1 Svitana.

Do záverečnej časti hry naskočili Zvolenčania s Adamom Trenčanom v bránke. Jeho kúzlo netrvalo dlho. V 45. minúte bol na konci peknej kombinácie Popradu kanonier Marcel Haščák. Demontáž Zvolena pokračovala ďalej. Už o necelých 30 sekúnd zvýšil na hrozivých 7:1 na dvakrát Vandas. Na hroziaci debakel reagoval tréner hostí oddychovým časom.

"Rytieri" gólostroj Popradu pribrzdili, ale nezastavili. Na skórovanie v presilovej hre vyzval Haščáka Skokan a bolo 8:1. V 53. minúte mohol stav skorigovať počas početnej výhody Stupka. Proti bola konštrukcia Vošvrdovej bránky. O chvíľu na to hostia predsa len skórovali. Obranca Hraško si položil na zem brániaceho hráča a puk napálil do siete - 8:2. Mikulášska nádielka v podaní "kamzíkov" nepovedala posledné slovo. Minútu pred koncom riadnej hracej doby napálil puk na bránku súpera Drgoň a odrazený puk upratal do siete dvojgólový strelec zápasu Vandas. VC Sachiru nečakane ovládol Pérez, obrovská smola Hamiltonovho náhradníka

Nitra v Bratislave nebodovala, keď Slovan zvíťazil 5:4. "Belasí" odčinili prehru z piatka na ľade Trenčína 1:4. Na triumfe Slovana sa najviac podieľal kanadský útočník Brendan Ranford, ktorý si pripísal hetrik. Opäť sa nedarilo Liptovskému Mikulášu, ktorý sa ani vo svojom 18. vystúpení v tejto sezóne nedočkal víťazstva. V nedeľu utrpel na svojom ľade debakel od Michaloviec 1:7 a je na dne tabuľky, keď pre odpočet bodov má na konte mínus jeden bod.

HC'05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Góly: 39. Petrinec (Winquist) - 8. Alderson (M. Valach, Okuliar), 21. Kettunen (Alderson, Okuliar), 25. Ackered (Rajnoha, M. Hecl), 51. Kettunen (M. Hecl, Ackered), 58. Sádecký (M. Hecl). Rozhodovali: D. Konc st., Fridrich – Synek, Stanzel, vylúčení: 6:9, navyše: J. Brejčák (Banská Bystrica) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Banská Bystrica: Vay – Drew, Breton, Petrinec, Ďatelinka, J. Brejčák, Demo – Lamper, Winquist, Faško-Rudáš – Vašaš, Tamáši, Vybíral – Melcher, Šimun, K. Gabor – Kraut, O. Giertl, Vyhonský - Mistele

Trenčín: M. Valent – Lemcke, Ackered, T. Bokroš, Starosta, E. Švec, Zeleňák, Rajnoha – Alderson, Kettunen, Okuliar – Sádecký, Paukovček, M. Hecl – Bezúch, Rehuš, M. Valach – Kukuča, J. Švec, Ferényi

HK Poprad - HKm Zvolen 9:2 (2:1, 3:0, 4:1)

Góly: 11. Matúš Paločko (Bjalončík, Matej Paločko), 18. Zagrapan (Tavi, Livingston), 21. Handlovský (Vandas), 25. Livingston (Tavi, Handlovský), 39. Svitana (Skokan, Haščák), 45. Haščák (Brejčák, Skokan), 46. Vandas (Hudec, Preisinger), 52. Haščák (Skokan, Svitana) 60. Vandas (Drgoň, Handlovský) – 15. Kelemen (Bondra, Mikúš), 54. Hraško (Nuutinen). Rozhodovali: Tvrdoň, Hronský – Kacej, Crman, vylúčení: 3:4, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0

Poprad: Vošvrda – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Repe, Hudec, Česánek – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Tavi, Zagrapan, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Jevoš

Zvolen: Rahm (41. Trenčan) – Betker, Hatala, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Meliško – Bondra, Mikúš, Kelemen – McPherson, Helewka, Nuutinen – Stupka, Zuzin, Tibenský – Ďuriš, Chlepčok, Marcinek – Gubančok

Slovan Bratislava - HK Nitra 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Góly: 11. Ranford (Kytnár, Bačik), 28. O'Donnell (Ranford, Lee), 33. Ranford (Lee, Harris), 40. Ranford, 50. Harris (Gašpar, Studenič) – 14. Minárik (Šiška, Bodák), 28. Zech (Slovák, Hrnka), 48. Hrnka (Slovák, Tvrdoň), 60. Žitný (Šťastný, Cardwell). Rozhodovali: Stano, Adamec - Frimmel, Jedlička, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Maier (Slovan) 10+DKZ za nešportové správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, bez divákov.

Slovan: Makarov - Sersen, Ališauskas, Bačik, Štajnoch, Lee, Valach, Maier, Škultéty - O'Donnell, Kytnár, Ranford - Studenič, Harris, Gašpar - Sukeľ, Urbánek, Zigo - Jasenec, Bortňák, Petráš

Nitra: Cowley - Pupák, Cardwell, Švarný, Bodák, Vitáloš, Zech, Socha, Ridzoň - Tvrdoň, Slovák, Hrnka - Kollár, Šťastný, Lantoši - Minárik, Šiška, Žitný - Šramaty, Čaládi, Sýkora

DVTK Miškovec - HC Košice 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Góly: 33. Egle (Jordan), 50. Egle (Révész, Wehrs) - 6. Mráz (Klhůfek), 17. Réway (Chovan, Demek), 20. Cibák (Chovan, Růžička), 26. Pavlin, 31. Pavlin (Belluš, Vrábeľ), 37. Chovan (Demek), 56. Vrábeľ (Jokeľ, Michalčin). Vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše Osterberg 10 min za nešportové správanie - Slovák 10 min+DKZ za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Orolin, Snášel - Ordzovenský, Beniač

DVTK Miškovec: Rajna – Vojtkó, Láda, Szirányi, Wehrs, D. Kiss, Wolff, Rauhauser – Egle, Vas, Révész – Magosi, Galanisz, Ritó – Jordan, Miskolczi, Rokaly – Csányi, Osterberg, Lövei

HC Košice: Sedláček - Baránek, Pavlin, Růžička, Michalčin, Deyl, Slovák, Cibák, Nagy - Chovan, Réway, Demek - Klhůfek, Mráz, Jenyš - Jokeľ, Vrábeľ, Belluš - Frič, Havrila, Krasničan

Mhk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Góly: 35. Surový (Petran, Štrauch) – 12. Erkinjuntti (Hickmott, Southorn), 19. Mccormack (Šoltés, Regenda), 31. Erkinjuntti (Southorn, McCormack), 36. Zekucia (Takáč, Mlynarovič), 48. Mihálik (Regenda, Galamboš), 49. Bartánus (Šoltés, Mccormack), 58. Southorn (Lalancette, Erkinjuntti). Rozhodovali: Goga, Lokšík - Vyšný, Jurčiak, vylúčení: 5:4, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0

Liptovský Mikuláš: Krasanovský – Pavúk, Kuráli, Petran, Valtola, Bača, Mezovský, Rusina, Parobek - Štrauch, Oško, Huna – Surový, Lištiak, Hamráček –Duran, Uhrík, Portokalis, Kalousek, Matoušek, Haluška

Michalovce: Tomek – McCormack, Southorn, Mihalík, Ventelä, Louis, Ťavoda, Majdan, Zekucia - Hickmott, Lalancette, Erkinjuntti – Regenda, Galamboš, Šoltés - Bartánus, Mlynarovič, Takáč – Török, Češík, Chalupa



HC Mikron Nové Zámky - HC 07 Detva 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Góly: 3. Obdržálek (Seppanen, Bajtek), 9. Fereta (Obdržálek, Seppanen), 47. Obdržálek (Fereta, Bajtek) - 19. Downing (Valent), 34. Gachulinec (Valent, Downing), 37. V. Fekiač, 54. Rais (Downing). Rozhodovali: Šefčík, Baluška - Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 5:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Nové Zámky: Kiviaho – Holenda, Hain, Västilä, Fereta, Ordzovenský, Drtina, Roman – Obdržálek, Seppanen, Bajtek – Okoličány, Holovič, Števuliak – Zahradník, Embrich, Rogoň - Jurík, Ondrušek, Giľák

HC 07 Detva: Petrík – F. Fekiač, Korím, Rais, Rymsha, Gachulinec, Marttinen, Bakala, Jendroľ - Klíma, V. Fekiač, Askarov – Charbonneau, Čacho, Cox – Downing, Valent, Sýkora – Lalík, Halama, Ščurko



Tabuľka:

1. Poprad 17 11 2 2 2 73:42 39

2. Nitra 17 11 0 2 4 65:56 35

3. Slovan 16 9 2 0 5 59:42 31

4. Košice 18 8 2 2 6 63:46 30

5. Zvolen 15 8 2 2 3 56:40 30

6. Nové Zámky 19 7 3 3 6 62:53 30

7. Detva 17 7 2 1 7 55:49 26

8. Michalovce 18 6 3 2 7 57:55 26

9. Trenčín 16 7 1 0 8 53:49 23

10. Miškovec 17 4 1 5 7 39:59 19

11. B. Bystrica 16 3 3 0 10 43:67 15

12. L. Mikuláš 18 0 0 2 16 35:102 -1