Lukáš († 18) zomrel deň pred Vianocami, trápenie rodičov sa nekončí: Trpké slová rok po tragédii v škole!

Stále nevedia, kto pochybil! 2. decembra prešiel už rok od tragédie, ktorá rodičom navždy vzala ich milovaného syna Lukáša († 18).

Na hodine elektrického merania v Spojenej škole v Nových Zámkoch ho zasiahol prúd a mladý muž svoj urputný boj o život prehral minulý rok, deň pred Vianocami.

Obrovský žiaľ a utrpenie prežívajú rodičia študenta Lukáša (†18) z Palárikova, ktorého na hodine elektrického merania zasiahol pred rokom prúd. Mal sa pripravovať na skúšku dospelosti, prežívať najkrajšie chvíle svojho života. Statočný mladík o svoj život bojoval takmer mesiac, 23. decembra, deň pred najkrajšími sviatkami v roku, svoj boj o život v nemocnici prehral. „My nemáme Vianoce, pre nás je tento mesiac hrozný. Keby sme nemali mladšiu dcéru ešte, tak ani ich nerobíme,“ smutne krúti hlavou nešťastný otec, ktorý bolestne nesie stratu svojho milovaného syna.

Vyšetrovanie neuzavreli

Rodičov hnevá aj naťahovanie vyšetrovania, ktoré ani po roku nie je uzavreté. „V tomto prípade bol vykonaný vyšetrovací pokus a boli pribratí ďalší 3 znalci. Vyšetrovateľ o veci rozhodne až po získaní týchto znaleckých posudkov,“ informovala Viktória Borloková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre. Otec Pavol je presvedčený, že vyšetrovanie sa naťahuje.

„Ten vyšetrovací pokus robili ešte 9. septembra, znalci boli prizvaní ešte z oblasti elektriky, BOZP a advokát školy ešte nejakého prizval. Už mali byť výsledky, ale nevieme, kde to teraz viazne,“ netají svoje rozhorčenie. On sa na rekonštrukcii dokonca zúčastnil. „Presne bolo vidieť, čo sa tam stalo a jednoznačne je na vine škola. Učiteľ nemal dať súhlas na meranie pod prúdom,“ presvedčene hovorí otec, ktorý verí v spravodlivé vyšetrenie a potrestanie vinníka. So stratou syna sa rodina nikdy nezmieri. Škola od začiatku vinu v tomto prípade odmieta.

Čo sa stalo v osudný deň

Úraz sa stal na na záver vyučovania na hodine elektrického merania na Spojenej škole elektrotechnickej v Nových Zámkoch. Z pôvodných 8 študentov na nej boli len traja a učiteľ. Lukáša po zásahu prúdom niekoľkokrát oživovali záchranári i lekári v nemocnici. Z umelého spánku sa už nikdy neprebral.