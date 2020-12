Obama, Bush a Clinton chcú ísť spoluobčanom príkladom: Exprezidenti sa dajú očkovať medzi prvými

Pôjdu príkladom! Bývalí americkí prezidenti Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton sa nechajú dobrovoľne zaočkovať, aby ukázali, že vakcína je bezpečná.

Podobne zmýšľajú aj britská kráľovná Alžbeta II. a jej manžel princ Philip. Naopak, náš premiér Igor Matovič sa chce dať očkovať ako posledný. Proti koronavírusu sa podarilo vyvinúť už niekoľko vakcín. Británia už schválila prvú z nich od firiem BioNTech a Pfizer a v utorok spúšťajú vakcináciu. Do konca roka chcú zaočkovať 5 miliónov ľudí. V USA sa očakáva povolenie vakcíny ešte tento mesiac a Európska agentúra pre lieky má o nej rozhodovať 29. decembra.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V Rusku sa začalo očkovanie vakcínou Sputnik V v sobotu. Podľa posledného prieskumu by dalo zaočkovať 27 percent Slovákov. Naopak, zaočkovať by sa nenechalo 44 percent. „Môžeme mať tie najlepšie vakcíny proti koronavírusu, no ak sa nám nepodarí získať dôveru občanov a presvedčiť ich o význame očkovania, naše úsilie bude zbytočné. Na Slovensku je stále veľká časť populácie náchylná uveriť rôznym nepravdám,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus.

Prezidenti veria vede

Podobný problém s množstvom dezinformácií o očkovaní riešia aj v USA. Preto sa bývalí prezidenti Bill Clinton (74), George W. Bush (74) a Barack Obama (59) prihlásili, že sa nechajú zaočkovať. Chcú tým zvýšiť dôveru verejnosti. Bush sa s týmto nápadom ozval ako prvý. Odborníkom, ktorí v USA vedú boj proti pandémii, sa prihlásil s tým, že by chcel povzbudiť spoluobčanov, aby sa nechali zaočkovať.

Aj Bush aj Clinton majú podobný plán – chcú počkať, kým prídu na rad, aby boli ako prví zaočkovaní tí, ktorí sú v najrizikovaješích skupinách. Potom si nechajú podať vakcínu verejne. Aj Obama uviedol, že keď na neho príde rad, nechá sa zaočkovať „Možno to tiež urobím naživo v televízii, alebo sa nechám pri tom nahrať, aby ľudia videli, že verím vede. To, čomu nedôverujem, je dostať COVID,“ vyhlásil Obama.

Kráľovná vystúpi verejne

V Británii sa síce kráľovský palác oficiálne nevyjadruje, ale viaceré britské médiá sa vyjadrili, že podobne zmýšľa aj kráľovná Alžbeta (94). Spolu s manželom Philipom (99) sa nechajú zaočkovať hneď, ako na nich príde rad. Keďže sú pre svoj vek v jednej z prvých skupín, očkovať ich budú už o niekoľko týždňov. Hneď potom chce verejne vystúpiť, aby pomohla v boji proti konšpiračným teóriám okolo vakcinácie.

Slovenský premiér Igor Matovič na to ide opačne. „Ja vopred hovorím, že zaočkovať sa na sto percent dám, ale pripadalo by mi férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný, aby všetci tí, ktorí majú byť chránení predo mnou, chránení boli.“ povedal v televízii Joj. Matovičov predchodca Peter Pellegrini včera na Markíze vyhlásil, že sa zaočkovať nedá. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga sa dá očkovať, keď na neho príde rad.