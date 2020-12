Adam Žampa v priebehu 2 dní dvakrát v TOP 10: A to nedávno robil čašníka!

Keď nie je na svahu Petra Vlhová (25), zastúpi ju Adam Žampa (30). Tak túto vetu si po dnešku môžu opakovať slovenskí fanúšikovia zjazdového lyžovania.

Líderka Svetového pohára Vlhová sa vo švajčiarskom St. Moritzi kvôli nepriaznivému počasiu k slovu nedostala. Nič to, Adam v sobotu siedmym miestom v talianskom stredisku Santa Caterina dosiahol životný výsledok v obráku SP! A v pondelok k tomuto skvelému výsledku pridal ďalší, keď v tom istom stredisku v druhom obrovskom slalome skončil ôsmy!

Adam Žampa bol v sobotu konečne so svojím výkonom spokojný. Na víťazného Chorváta Zubčiča stratil 1:15 s a do hodnotenia prestížneho seriálu si pripísal 36 bodov. Štvrtýkrát v kariére sa dostal do elitnej desiatky. Jeho maximom zostáva 5. miesto z alpskej kombinácie v Kitzbüheli z januára 2016.

To, že to v sobotu nebola iba náhoda, potvrdil v pondelok, keď dosiahol druhý najlepší výsledok v obrovskom slalome Svetového pohára v kariére. Druhý obrovský slalom v Santa Caterina sa mal ísť pôvodne už v nedeľu, ale jury ho pre silné sneženie preložila na pondelok. Žampa predviedol opäť dynamickú jazdu a za tretím Zubčičom zaostal iba 26 stotín!

„Neviem, čo povedať. Siedme miesto je moje kariérne maximum v obráku. Dva týždne dozadu som okrem tvrdého tréningu obsluhoval v Spitz restaurant a dnes som v TOP 10 sveta. Ďakujem všetkým, ktorí stále vedia, že na Slovensku lyžujú aj Žampovci... Verím, že je to motivácia pre všetkých nádejných lyžiarov na Slovensku, že tvrdo makať a byť trpezlivý sa naozaj oplatí, aj keď je to veľmi ťažká cesta, ktorá však stojí za to!“ uviedol slovenský reprezentant na facebooku.